سياسة | دولي

إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى- (فيديو)

13 - يوليو - 2024

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القدس المحتلة: تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في مدينة رحوبوت، قرب تل أبيب (وسط)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إنّ “مئات الإسرائيليين تظاهروا عند تقاطع حديقة العلوم بالمدينة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل”.

وطالب المتظاهرون “بضرورة التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، كما طالبوا الحكومة بإعادة التفويض إلى الشعب والذهاب إلى انتخابات مبكرة” وفق ذات المصدر.

ومن المتوقع أنّ تنظم خلال الساعات اللاحقة مظاهرات في كافة أنحاء إسرائيل، وخاصة في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 13, 2024 الساعة 10:35 م

    ههه عبثا يتظاهر بنو صهيون لأن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو لا تصغي إليهم هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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