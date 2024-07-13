إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى- (فيديو)

القدس المحتلة: تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في مدينة رحوبوت، قرب تل أبيب (وسط)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إنّ “مئات الإسرائيليين تظاهروا عند تقاطع حديقة العلوم بالمدينة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل”.
وطالب المتظاهرون “بضرورة التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، كما طالبوا الحكومة بإعادة التفويض إلى الشعب والذهاب إلى انتخابات مبكرة” وفق ذات المصدر.
احتجاجات في #تل_أبيب تطالب بإقالة حكومة #نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين #القاهرة_الإخبارية #من_غزة_هنا_القاهرة #تضامنا_مع_فلسطين#فلسطين #غزة pic.twitter.com/FZ2oT7k9tp
— القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) July 13, 2024
ومن المتوقع أنّ تنظم خلال الساعات اللاحقة مظاهرات في كافة أنحاء إسرائيل، وخاصة في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة.
(الأناضول)
ههه عبثا يتظاهر بنو صهيون لأن عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو لا تصغي إليهم هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀