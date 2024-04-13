إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بانتخابات مبكرة وتبادل الأسرى بغزة 

تل أبيب: تظاهر مئات الإسرائيليين بمدينة رحوبوت قرب تل أبيب، السبت، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) إن قرابة 300 إسرائيلي تظاهروا أمام “معهد وايزمان للعلوم” في مدينة رحوبوت (وسط)، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى (مع حركة حماس).

ومن المتوقع توسع المظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم لتشمل مدنا ومناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

ويوميا يتظاهر إسرائيليون في عدة مناطق للضغط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى المحتجزين في القطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار “فورا”، رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)