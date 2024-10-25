إسرائيليون يشيعون قتلى من الجيش سقطوا في معارك لبنان- (صور)
25 - أكتوبر - 2024
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شيع إسرائيليون جثث جنود قتلوا في لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مقتل خمسة من جنوده في معارك بجنوب لبنان حيث يشن منذ أسابيع هجوما بريا ضد حزب الله، ما يرفع إلى عشرة عدد الجنود الذين أعلن مقتلهم خلال أقل من 24 ساعة.
جهنم وبئس المصير وهي مثوى الظالمين
إلى جهنم لو أنهم استعملوا عقولهم وبقوا باوربا أو أمريكا لكاموا لا يزالون احياء ولكن هم شياطين وشر ويريدون سرقة وقتل وتدمير كما امرهم تلمودهم الشيطاني الشرير يعني إلى جهنم
سيستمر سقوط قتلاكم ما استمرت الحرب .كان بإمكان نتنياهو إنهاء الحرب بعد عدة أسابيع وتعود الحياه كما كانت قبل السابع من أكتوبر لكنه يعيش على أوهام نصر لن يأتي وانتقام لا فائدة منه وسيجر لكم البؤس والشقاء