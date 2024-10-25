سياسة | دولي

إسرائيليون يشيعون قتلى من الجيش سقطوا في معارك لبنان- (صور)

25 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
3

شيع إسرائيليون جثث جنود قتلوا في لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مقتل خمسة من جنوده في معارك بجنوب لبنان حيث يشن منذ أسابيع هجوما بريا ضد حزب الله، ما يرفع إلى عشرة عدد الجنود الذين أعلن مقتلهم خلال أقل من 24 ساعة.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبدو:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 7:14 ص

    جهنم وبئس المصير وهي مثوى الظالمين

    رد
  2. يقول احمد الشمري:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 4:37 م

    إلى جهنم لو أنهم استعملوا عقولهم وبقوا باوربا أو أمريكا لكاموا لا يزالون احياء ولكن هم شياطين وشر ويريدون سرقة وقتل وتدمير كما امرهم تلمودهم الشيطاني الشرير يعني إلى جهنم

    رد
  3. يقول صابر:
    أكتوبر 28, 2024 الساعة 3:46 م

    سيستمر سقوط قتلاكم ما استمرت الحرب .كان بإمكان نتنياهو إنهاء الحرب بعد عدة أسابيع وتعود الحياه كما كانت قبل السابع من أكتوبر لكنه يعيش على أوهام نصر لن يأتي وانتقام لا فائدة منه وسيجر لكم البؤس والشقاء

    رد

أخبار ذات صلة

إصابة مسعف في استهداف إسرائيلي جديد جنوب لبنان- (فيديو)
24 - أبريل - 2025
في مواصلة للخروقات.. إسرائيل تحرق منازل وتهاجم بلدات بجنوب لبنان
1 - فبراير - 2025
بعد انسحاب إسرائيل منها.. جيش لبنان يدخل ثاني بلدة بالجنوب
31 - ديسمبر - 2024
إسرائيل: عمليات عسكرية في 20 قرية جنوب لبنان خلال التوغل البري
23 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية