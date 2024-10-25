إسرائيليون يشيعون قتلى من الجيش سقطوا في معارك لبنان- (صور)

شيع إسرائيليون جثث جنود قتلوا في لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، مقتل خمسة من جنوده في معارك بجنوب لبنان حيث يشن منذ أسابيع هجوما بريا ضد حزب الله، ما يرفع إلى عشرة عدد الجنود الذين أعلن مقتلهم خلال أقل من 24 ساعة.