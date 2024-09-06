سياسة | دولي

إسرائيليون يطردون بن غفير من شاطئ في تل أبيب ويصرخون بوجهه: أنت قاتل- (فيديو)

6 - سبتمبر - 2024

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تل أبيب: طرد إسرائيليون، الجمعة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من شاطئ في تل أبيب بعد أن صرخوا في وجهه “أنت قاتل.. أنت إرهابي”.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طرد إسرائيليين لبن غفير بعد وصوله مع أفراد من أسرته الى شاطئ في تل أبيب.

وبحسب الفيديو صرخ أحد الإسرائيليين في وجه بن غفير قائلا “أنت قاتل.. أنت إرهابي، وبسببك يموت المختطفون في غزة، كيف تجرؤ على المشي على الشاطئ”.

وأضاف مخاطبا بن غفير: “أنت قاتل، أنت إرهابي قاتل، هذه حقيقتك، كل المختطفين في غزة يموتون في غزة بسببك”.

وأشار موقع “واللا” الإخباري العبري، إلى أن “إحدى الإسرائيليات قامت برمي الرمل على بن غفير قبل اعتقالها”.

وعلق بن غفير على الحادث في منشور على منصة “إكس”: “وصلت اليوم لبضع ساعات مع عائلتي إلى شاطئ تل أبيب، وبدأت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين بالصراخ في وجهي ودعوني لمغادرة المكان. حقهم، هذه حرية التعبير، لكن الشاطئ ليس ملكاً لأبيهم”.

وتابع: “في الوقت نفسه، أشكر الشرطة وحراس الأمن الذين تصرفوا بشكل حاسم لاعتقال امرأة ألقت عليّ حفنة من الرمل وتجاوزت أطفالي الصغار. إن العنف خط أحمر”.

وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

(الأناضول)

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  1. يقول مرزوق:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 5:11 م

    وُلد إيتمار بن غفير في ضاحية «مفسيرت تصيون» في القدس المحتلة عام 1976 لأبوين من أصول عراقية كردية. وانجذب إلى الأفكار اليمينية المتطرفة في سن المراهقة، فما إن بلغ السادسة عشرة من عمره حتى أصبح عضوا في حزب كاخ القومي المتطرف الذي تزعَّمه الحاخام المتطرف مائير كاهانا.

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  2. يقول فلسطين حره:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 10:04 م

    الاقصى خط احمر وما يسمى بكيان الاحتلال لم يعد قويا كما كان بل ينهار يوما بعد يوم واسلحتهم ضعيفه

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  3. يقول فلسطين حره:
    سبتمبر 6, 2024 الساعة 10:05 م

    حكومة نتنياهو حكومة ارهابيه وعلى عرب الداخل عدم التجند بالجيش أو الشرطة

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  4. يقول محمد يعقوب:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 1:02 ص

    أخبار سارة! هذه إحدى ما حل بالعدو ألصهيونى بتطرفه أللامحدود وألذى جعل ألشعب يشعر ما جلبه ألتطرف سواء كان من جانب ألنتنياهو وبن غفير وسمونريتش وغيرهم. جالبه لهم من دار وتشرد. هل هى بداية ألنهاية للمشروع ألصهيونى ألذى أقامته بريطانيا بوعد لفور؟ أتمنى ذلك…………..

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  5. يقول سهيل:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 2:13 ص

    بعيدا عن سرديات الاحتلال و مشاكل حكومة نتنياهو …
    هل في امكان احد المواطنين العرب او المسلمين بالقيام بطرد وزير او مسؤول كبير بمقام وزير الامن القومي دون ان يختفوا الي الابد ..
    هل يقضي اصلا المسؤولون العرب او لمسلمين في شواطيء او اماكن يغشاها مواطنون عاديون ..؟

    كيف بالامكان مواجهة عدو يتيح لمواطنيه حق التظاهر و ابداء عدم الرضا و التذمر من ساسات ورجال الدولة وسياساتهم حتي و هم يمرون باصعب مرحلة في تاريخ دولتهم ….
    لمذا انتجت اسرائيل مثل هذل النظام في قلب الصحراء العربية ولم تستطع دولة واحدو عربية ان تخرج من دوامة البطش والاستبداد والتخلف والحكم باسم الدين او القبيلة او الشرعية التاريخية وهي تقدم اسو نماذج للحكم في العالم …
    هل يمتلك الاسرائيليون حرية التعبير في دولة الابارتاهيد ولا يملك مواطن عربي واحد ذلك الحق ؟ هل يا تري انظمتنا العربية ليست اقل ابارتاهيد من نظيرتها في اسرائيل …/؟

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  6. يقول سهيل:
    سبتمبر 7, 2024 الساعة 2:15 ص

    ربما هناك مئات الانواع من الفصل العنصري الذي تمارسه الانظمة العربية بحق شعوبها لذلك لا تجرؤا علي ادانة اسرائيل لانها في الحقيقة اسوء من اسرائيل و طبعا نقول للفلسطينيين اسرائيل ارحم عليكم من الدول العربية واذا اردتم معرفة السبب فانظروا الي (سوريا والعراق وليبيا و اليمن ولبنان و السودان …) وكما قال ابن خلدون العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ) .. ولكم واسع النظر ؟؟؟؟

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