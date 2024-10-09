سياسة | عربي

إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت بصفة إعلامي!- (صورة)

9 - أكتوبر - 2024

جنود إسرائيليون على حدود لبنان- أرشيف

سعد الياس
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بيروت-“القدس العربي”:

تم التداول في بعض المواقع الإخبارية عن توقيف شخص يحمل جواز سفر بريطانيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، تبين أنه إسرائيلي، وهو من بين الاعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين.

وأوردت صحيفة “الاخبار” أنه “لدى تفتيشه، عثر في حوزته على جواز سـفر إسرائيلي يحمل صورتـه باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من مواليد عام 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى البحث عـن الاسـم عبر محرّك البحث ظهر اسم شبيه له يعمل في مـوقـع عـبري”.

كما أفيد أن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت المدعو بهاء (ع. ك.)، لبناني الجنسية، بعد مداهمة شقة سكنية في محلة طريق الجديدة شارع الرواس، وأنه ضُبط بحوزته حاسوبان وهاتفان و(Hard disk)  تبين أنها تحتوي صوراً لمبان محددة وشوارع في ضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة طريق المطار. وقد أحيل الموقوف مباشرة إلى التحقيق في فرع بيروت. كما تم توقيف المدعو محمد (ه. ح.)، لبناني الجنسية أيضاً، لنفس الشبهة في محلة قصقص.

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