إسرائيلي مفرج عنه يقبل رؤوس مقاتلين من القـسام في وسط غزة- (فيديو)

غزة: قام أحد الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم السبت بتقبيل رؤوس مقاتلين من كتائب “عز الدين القـسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن ذلك جاء أثناء مراسم تسليمه لطاقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم يقبّل رأس اثنين من عناصر كتائب القسام خلال مراسم تسليم الأسرى للصليب الأحمر في مخيم النصيرات وسط #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/A3Vh7ulDqZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 22, 2025

(د ب أ)