سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيلي مفرج عنه يقبل رؤوس مقاتلين من القـسام في وسط غزة- (فيديو)

22 - فبراير - 2025

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غزة: قام أحد الإسرائيليين المفرج عنهم اليوم السبت بتقبيل رؤوس مقاتلين من كتائب “عز الدين القـسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن ذلك جاء أثناء مراسم تسليمه لطاقم الصليب الأحمر الدولي في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

(د ب أ)

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  1. يقول Rahma:
    فبراير 22, 2025 الساعة 11:03 م

    سبحان الله، يعز من يشاء و يذل من يشاء

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  2. يقول أنور احمد:
    فبراير 23, 2025 الساعة 6:12 ص

    الاسرائيلي في موقف قوة فهو عائد الى اسرته امام الكاميرات وامام الصليب الاحمر

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