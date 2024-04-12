سياسة | دولي

إسرائيلي يُحاكم بتهم حيازة وتهريب أسلحة في ماليزيا

منذ 33 دقيقة

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كوالالمبور: قال محام إن إسرائيليا اعتقلته السلطات في ماليزيا الشهر الماضي وهو يحمل ستة مسدسات وعشرات الرصاصات دفع ببراءته من اتهامات تهريب وحيازة أسلحة أمام محكمة في كوالالمبور اليوم الجمعة.

وأضاف جيفري أووي محامي المتهم أن موكله شالوم أفيتان (38 عاما) متهم بتهريب ستة مسدسات وحيازة غير مصرح بها لرصاصات يبلغ عددها 158.

وقالت الشرطة إن أفيتان وصل إلى ماليزيا قادما من الإمارات في 12 مارس آذار مستخدما جواز سفر فرنسيا. وأفاد مسؤولون بأن الشرطة اعتقلته في فندق في كوالالمبور وبحوزته حقيبة تحتوي على الأسلحة في 27 مارس آذار وقدم جواز سفر إسرائيليا خلال استجوابه.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول مجمع المحكمة في كوالالمبور اليوم الجمعة ووصل أفيتان برفقة أكثر من عشرة من مسؤولي الشرطة.

وتحقق الشرطة في دوافع المتهم ولم تستبعد احتمال أن يكون عضوا في شبكة إجرامية إسرائيلية أو جاسوسا. وذكر مسؤولون أن أفيتان قال إنه ذهب إلى ماليزيا لمطاردة إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

ووجهت السلطات هذا الأسبوع اتهامات لزوجين من ماليزيا بتزويد أفيتان بالأسلحة. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ماليزيا أن الشرطة اعتقلت ثمانية آخرين فيما يتعلق بالقضية من بينهم تركيان وجورجي.

(رويترز)

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