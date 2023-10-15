إسرائيل: أبلغنا عائلات 155 أسيرًا لدى حماس بوجودهم في غزة

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، إبلاغه عائلات 155 أسيرا بأنّ أبناءهم محتجزون لدى حركة حماس في غزة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن المتحدث بلسان الجيش، دانييل هاغاري، قوله: “تم حتى الآن إبلاغ عائلات 155 مختطفًا لدى حماس، بأنهم موجودون في قطاع غزة”.

وأضاف: “كما أبلغنا عائلات 289 قتيلاً في الجيش بمقتلهم”.

وتابع: “لدينا أسابيع من القتال، نديرها بحكمة وحساسية ونقوم بمهامنا”.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

وخلال العملية التي أطلقت عليها اسم “طوفان الأقصى”، أسرت الحركة “عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط”، أعلنت في وقت لاحق مقتل عدد منهم نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

(الأناضول)