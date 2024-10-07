إسرائيل أفشلت كل مقترحات ووساطات التهدئة لمواصلة العدوان

غزة ـ «القدس العربي»: تفننت دولة الاحتلال بشكل ممنهج في إفشال كل الجهود والوساطات التي بذلت من أجل إنهاء العدوان الذي تنفذه ضد قطاع غزة منذ عام.

وبات ذلك واضحاً بشكل جلي لجميع المتابعين والوسطاء على وجه التحديد، المسار الذي يظهر تعمد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة في إفشال جهود الوساطة، بهدف واحد فقط وهو إطالة أمد الحرب والاحتلال، وارتكاب المزيد من الجرائم والقتل الممنهج وإحداث أكبر قدر من التدمير في قطاع غزة، حيث يقترب عدد الضحايا الفلسطينيين حالياً من الـ 42 ألف شهيد، وأكثر من 92 ألف جريح، فيما أدت الحرب إلى تدمير ثلثي مباني قطاع غزة، حسب أرقام أوردها تقرير أصدره مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

وقد دلل على ذلك امتعاض وسطاء التهدئة الثلاثة مصر وقطر وأمريكا، من مواقف حكومة الاحتلال حيال إنهاء الحرب، ووجه هؤلاء انتقادات مباشرة لإسرائيل، بصفتها المعطل للتهدئة.

فبشكل واضح وعلني، فقد اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ»التقصير» في التوصل لاتفاق حول غزة، وقال أيضاً: «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي».

وكان هذا الأمر مماثلاً لما أعلنه باقي الوسطاء، وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته بعد تهجم نتنياهو على القاهرة، رفضها بقاء قوات جيش الاحتلال على «محور فيلادلفيا» الفاصل بين جنوب قطاع غزة ومصر، وأن نتنياهو يعرقل التوصل لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ويعرقل أيضاً الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة.

أما قطر، فقد أصدرت بياناً صدر عن وزارة خارجيتها، بعد عرقلة الوساطات من قبل إسرائيل، وفشل جهود التهدئة، أكدت فيه أن «نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي، بتكرار الأكاذيب والأباطيل، سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام وتوسعة دائرة العنف في المنطقة».

وشددت على ضرورة تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل بإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة فوراً، تمهيداً لمعالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

التهدئة المؤقتة

وفيما يلي أبرز جهود التهدئة التي أفشلتها دولة الاحتلال منذ أن بدأت عدوانها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وبعد انتهاء التهدئة الإنسانية المؤقتة، والتي جاءت بعد 46 يوماً على الحرب، وقد دامت وقتها أسبوعاً وبدأت يوم 24 نوفمبر الماضي، وكان أساسها تبادل أسرى، حين أطلقت حماس عدداً من الأسيرات الإسرائيليات، مقابل إطلاق دولة الاحتلال أسيرات فلسطينيات وأسرى من الأطفال، رفضت دولة الاحتلال الاستمرار في التهدئة، وفق الأسس التي بدأت عليها، رغم تمديدها لعدة أيام، ووضعت شروطاً جديدة بطلب إطلاق سراح جنود أسرى في حال تمديد التهدئة، كما ورفضت الدخول في مفاوضات هدنة دائمة، وكانت وقتها التهدئة المؤقتة تنص على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام فقط تشمل وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

وكذلك، وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وأيضاً، إطلاق سراح 50 امرأة وقاصراً تحت سن الـ19 عاماً من الأسرى عند حماس، مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصراً من الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل.

كما تشمل وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من 10 صباحاً حتى 4 مساء في كل يوم من أيام الهدنة.

كذلك، وقفت حركة الطيران تماماً فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل، وأيضاً عدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين، والسماح بدخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، من خلال إدخال 200 شاحنة إغاثية يومياً، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود.

ورقة باريس

وبعد عودة الحرب عقب التهدئة المؤقتة بوتيرة أكبر مما كانت عليه قبل ذلك، حيث صعدت قوات الاحتلال من هجومها البري، وبدأت بعملية برية كبيرة ضد مدينة خان يونس، اجتمع الوسطاء في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية «الموساد» ووضعوا وثيقة جديدة لاتفاق تهدئة سمي بـ «وثيقة باريس» وقد وضع الوسطاء وقتها بحضور إسرائيل المقترح الذي ينص على عقد صفقة من ثلاث مراحل.

المرحلة الأولى

الأولى 45 يوماً، وتشمل وقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة بكثافة في كل قطاع غزة، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

وفي هذه المرحلة، يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً) والمسنين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتم ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتفق عليها مسبقاً.

كذلك، يسمح الجانب الإسرائيلي بتكثيف إدخال كميات كبيرة (سيتم تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع.

وتنص هذه المرحلة أيضاً على السماح بإعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للمدنيين/ خيام لإيواء المدنيين، والسماح باستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدمة للمدنيين من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.

وكذلك، البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء.

المرحلة الثانية

أما المرحلة الثانية فتتضمن «الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيون والمجندون) مقابل عدد محدد من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلة الأولى».

المرحلة الثالثة

المرحلة الثالثة نصت على وجوب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لإعادة الهدوء والإعلان عنها، وذلك قبل نهاية المرحلة الثالثة، وتهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف عليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.

غير أن دولة الاحتلال وضعت لاحقاً شروطاً على المقترح، اشتمل على رفض الانسحاب من عدة مناطق في قطاع غزة، كما وضعت شروطاً على عودة النازحين من مناطق الجنوب إلى مناطق الشمال، وهو ما أعاق جهود الوسطاء في ذلك الوقت، وقد عمدت وقتها قوات جيش الاحتلال على تخريب المساعي، وبدأت في شن هجوم بري على مناطق وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار هجومها على مدينة خان يونس.

إطار محدث

وبعد تعقيدات طرأت على المشهد، بسبب شروط دولة الاحتلال، عاد الوسطاء واجتمعوا في العاصمة الفرنسية باريس بعد عقد جولات مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين برعاية مصرية – قطرية وبمشاركة أمريكية مباشرة، دون أن تنجح في جسر الهوة، وقدموا في اجتماع باريس الثاني إطاراً مُحدثاً لصفقة التبادل المنظورة والمرحلة الأولى من التهدئة وتطورها لهدنة دائمة، غير أن موقف إسرائيل برفض الانسحاب من غزة، ووضع شروط على عودة النازحين من الجنوب للشمال، وإصرارها على تضمين ذلك في بنود المقترح، أفشل تلك الجهود.

ومع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي، عاد الوسطاء من جديد وحركوا مفاوضات التهدئة التي كانت تجرى بين الحين والآخر بطريقة غير مباشرة، في كل من مصر وقطر، بحضور الطرفين، لكن دون القدرة على إحداث أي تقدم، بسبب رفض دولة الاحتلال الاستجابة لمطالب الانسحاب الكامل من قطاع غزة في المرحلة النهائية للاتفاق، وإصرارها على إبقاء قواتها في بعض النقاط الأساسية.

خطة بايدن

وفي نهاية مايو/ أيار الماضي، طرح الرئيس الأمريكي في مؤتمر عقده في البيت الأبيض، مقترح تهدئة جديدة من ثلاث مراحل، قال وقتها إن أفكاره وصلت إليه من نتنياهو، ونص وقتها المقترح على مرحلة أولى تمتد لمدة ستة أسابيع، وتشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وخلال تلك الفترة يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين. وخلال الفترة نفسها يعاد الفلسطينيون إلى منازلهم في جميع مناطق غزة، ويُصار إلى توصيل المساعدات الإنسانية وزيادتها إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات لغزة يومياً.

وبتنفيذ المرحلة الأولى والالتزام بها، يتم أيضاً مرحلة للتفاوض بين حماس وإسرائيل حول ترتيبات المرحلة الثانية، وهي المتعلقة بالوقف الدائم للأعمال العدائية، وفي حال استغرقت المفاوضات وقتاً أطول من ستة أسابيع في المرحلة الأولى، سيظل وقف النار مستمراً ما دامت المفاوضات مستمرة.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء المتبقين بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون من الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم، ثم المرحلة الثالثة المتعلقة بخطط إعادة إعمار غزة.

وتنص المرحلة الثالثة على إعادة الإعمار، وإعادة الجثث.

وكالعادة بعد موافقة حركة حماس على المقترح، وعقدها ومشاركتها في جولات مفاوضات جديدة غير مباشرة عقدت في القاهرة والدوحة، رفضت إسرائيل مقترحها الذي قدمه بايدن، ووضعت شروطاً جديدة اشتملت على رفض الانسحاب من «محور فيلادلفيا» الفاصل بين جنوب قطاع غزة ومصر، وكذلك رفضت الانسحاب من «محور نتساريم» الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، ووضع قيود على عودة النازحين، ورفضت التقيد بوقف شامل لإطلاق النار، وهددت وتوعدت بالعودة للحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى.

احتلال معبر رفح

وبعد تصعيد إسرائيلي جديد على القطاع، عاد الوسطاء وحددوا موعداً لجلسة مفاوضات غير مباشرة جديدة، في التاسع من مايو/ أيار الماضي، غير أن إسرائيل استبقت تلك الجلسة وأعلنت في السابع من ذات الشهر احتلال معبر رفح، والبدء بعملية عسكرية برية كبيرة ضد مدينة رفح، لا تزال مستمرة حتى اليوم، ووقتها فشل اللقاء المحدد في وضع أسس لإنهاء الحرب.

ومنذ ذلك الوقت عاد الوسطاء ورتبوا عقد لقاءت أخرى غير مباشرة، غير أن شروط إسرائيل بالإبقاء على احتلال أجزاء مهمة من قطاع غزة، أفشلت تلك الجهود، وكان وقتها جيش الاحتلال يقوم قبل كل جولة تفاوض بتصعيد عسكري كبير، يتمثل إما في ارتكاب مجازر في مناطق النزوح، أو توسيع رقعة العمليات البرية وإجبار السكان على النزوح القسري في مناطق ضيقة.

وبسبب الاستمرار في تلك السياسات، لم تشارك حركة حماس التي تمثل فصائل المقاومة في محادثات التهدئة في الجولات الأخيرة، واكتفت بعقد لقاءات مع الوسطاء، بعد انتهائهم من لقاءات الوفود الإسرائيلية.

وقد دفعت شروط إسرائيل التي أفشلت الجهود الأخيرة، ثلاثي الوساطة إلى توجيه انتقادات علنية لها.

وبالتوازي، برز مؤتمر صحافي عقده أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، أكدت فيه أن نتنياهو» قرر التخلي عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة من أجل مجده السياسي» لافتة إلى أنه بات واضحاً أن نتنياهو لن يرجع الأسرى حتى لو أنهى حربه في الشمال، وقالت: «إذا استمر نتنياهو في الحكم فسوف نحيي الذكرى الثالثة أيضاً لوجود أبنائنا بغزة» وأكدت أن حماس وافقت على مقترحات بايدن وأن نتنياهو أفشل متعمداً جولات التفاوض بشأن الصفقة وأسرانا يموتون في الأنفاق.