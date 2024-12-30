إسرائيل أمام “معضلة اليمن”: نحتاج إلى “حملة إقليمية”.. وضرب إيران ليس حلاً

لقد تبنى الحوثيون مؤخراً نمط عمل يهدف إلى استنزاف السكان الإسرائيليين، وبالتالي زيادة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحملة في قطاع غزة. وفي ضوء عدم فعالية الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية في التعامل مع المنظمة الإرهابية اليمنية، فمن المناسب زيادة نشاط التحالف وإسرائيل بشكل كبير ضد قيادة المنظمة وقدراتها على إنتاج الصواريخ وإطلاقها. ومن المرجح أن يؤدي الهجوم على إيران، الذي يتعارض مع المصالح الأمريكية، إلى تدهور المنطقة إلى حملة إقليمية، ومن غير المرجح أن يغير نمط عمل الحوثيين، الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين وغير خاضعين لتعليمات طهران.

منذ نشوب حرب “السيوف الحديدية”، يعمل الحوثيون في اليمن ضد دولة إسرائيل بهدف ممارسة الضغط عليها لإنهاء الحملة في قطاع غزة. وتتركز أنشطة الحوثيين في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أراضي دولة إسرائيل (في البداية باتجاه منطقة إيلات، ومع التحسينات التكنولوجية التي أدخلها الحوثيون – أيضًا باتجاه كتلة دان)، وكذلك الهجمات في المجال البحري ضد أي سفينة تمر عبر مضيق “باب المندب” ومقصدها إسرائيل.

وردًا على أنشطة الحوثيين ضدها، اكتفت دولة إسرائيل بردود محدودة تستند إلى قدرات سلاح الجو الإسرائيلي، الذي قصف مواقع البنية التحتية في اليمن أربع مرات في العام الماضي، وخاصة في منطقة ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء، وفي الهجوم الأخير في 26 ديسمبر، كان مطار صنعاء الدولي أيضًا هدفًا للهجوم الإسرائيلي. قد يكون هذا النشاط ناجحًا على المستوى العملياتي، لكنه لم يغير الواقع الحالي حقًا. وذلك لأن الحوثيين لم يتوقفوا عن إطلاق النار على إسرائيل وتسببوا في الواقع في “تجفيف” ميناء إيلات، الذي توقفت عملياته الآن تمامًا.

في الآونة الأخيرة، يبدو أن الحوثيين تجاوزوا مرحلة في الحملة ضد إسرائيل ويحاولون الآن استنزاف سكانها بإطلاق الصواريخ كل ليلة تقريبًا باتجاه كتلة دان. ومن وجهة نظر الحوثيين، حتى لو تم اعتراض هذه الإطلاقات، فإنهم “يقومون بالمهمة” لأنهم يضغطون على السكان الإسرائيليين: يتم تشغيل أجهزة الإنذار الليلية في مناطق واسعة من كتلة دان – حتى بعد عمليات الاعتراض الناجحة، خوفًا من سقوط شظايا من الاعتراض.

نظرًا لعدم فعالية العمل الإسرائيلي ضد الحوثيين والتحدي العملياتي الذي يشكلونه لدولة إسرائيل، بدأت ثمة أصوات مهمة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُسمع تدعو إسرائيل إلى التفكير في مهاجمة إيران، وبالتالي تؤدي إلى وقف عمليات الإطلاق من اليمن. ويستند هذا الادعاء في المقام الأول إلى حقيقة أنه بعد إضعاف حزب الله بشكل كبير وفي ضوء نتائج الهجوم الإسرائيلي في 26 أكتوبر، ألحقت إيران أضرارًا جسيمة بنظام الدفاع الإيراني وقدرتها على إنتاج الصواريخ، فمن الأسهل على إسرائيل أن تعمل ضدها وعلى أراضيها.

ولكن يجب التأكيد على أنه حتى لو كان من الأسهل على إسرائيل من الناحية العملياتية أن تعمل علانية في إيران، فمن المشكوك فيه للغاية أن يغير الهجوم على إيران حسابات الحوثيين بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بنشاطهم المستمر ضد إسرائيل. ففي نهاية المطاف، لا يمكن وصف العلاقة بين إيران والحوثيين بأنها علاقة راع-عميل. ورغم أن إيران تساعد الحوثيين في بناء قوتهم العسكرية، بما في ذلك توريد الأسلحة الاستراتيجية، فإن الحوثيين صارمون في مسألة الاستقلال عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار ولا يأخذون بالضرورة في الاعتبار المصالح الإيرانية. وكدليل على ذلك، عندما هددت الإدارة الأمريكية الإيرانيين وطالبتهم بالضغط على الحوثيين لوقف إطلاق النار على السفن الأمريكية المارة عبر البحر الأحمر، لم يتغير شيء. وسواء اقترب الإيرانيون من الحوثيين وتلقوا رداً سلبياً أو لم يقتربوا منهم على الإطلاق، فإن النتيجة واحدة ــ قدرة طهران على التأثير على عملية صنع القرار لدى الحوثيين محدودة للغاية.

ويرى الحوثيون أن نشاطهم ضد إسرائيل “يضعهم في عصبة العظماء”، سواء في نظر بقية أعضاء “المحور” (الذين يمتنع أغلبهم عن استخدام القوة ضد إسرائيل) أو في نظر دول المنطقة، التي تدرك أنهم قوة لا يستهان بها. فضلاً عن ذلك، فمن الصعب بل يكاد يكون من المستحيل خلق “معادلة ردع” ضد الحوثيين، الذين ليس لديهم ما يخسرونه تقريباً، كما أن نشاطهم المستمر ضد إسرائيل والولايات المتحدة يعزز قوتهم حتى ضد السكان المحليين، الخاضعين اقتصادياً لحكمهم.

لذلك، يبدو أن استمرار النمط الحالي من النشاط الإسرائيلي في اليمن وحتى الهجوم المباشر على إيران لن يغير الواقع الحالي في العلاقة بين إسرائيل والحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يدفع الهجوم الإسرائيلي على إيران القيادة في إيران إلى الرد ضد إسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور المنطقة إلى حملة واسعة النطاق، وهو أمر مشكوك فيه للغاية ما إذا كانت الإدارة الحالية أو المستقبلية في الولايات المتحدة مهتمة به في هذا الوقت.

إن القدرة على وقف أو على الأقل الحد بشكل كبير من نشاط الحوثيين ضد إسرائيل تكمن في تغيير سياسة إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، والتي يجب أن تستند إلى عدد من المبادئ الرئيسية، بما في ذلك:

· الاستمرارية – يجب أن يكون هناك عمل مستمر ومستمر ضد المنظمة الإرهابية اليمنية، سواء هاجمت إسرائيل أم لا. يجب أن تكون المنظمة وشعبها في حالة دفاع دائم (“فكر في الدفاع، وليس الهجوم”). بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل أن تدرس إمكانية زيادة وجودها الدائم في منطقة البحر الأحمر و/أو خلق سلسلة من الهجمات في اليمن، وعدم الاكتفاء بالهجمات المتفرقة، والتي من الواضح أن تأثيرها محدود.

· التنسيق – إلى جانب تكثيف النشاط الإسرائيلي (عندما يتضح أنه لن يكون من الممكن تكرار نفس نمط النشاط في اليمن كما كان الحال في لبنان أو قطاع غزة) هناك حاجة إلى تغيير عميق في نمط عمل التحالف، الذي يسمح وجوده المادي بالقرب من اليمن بمساحة واسعة للنشاط ضد الحوثيين. يجب أن يكون نشاط التحالف أكثر كثافة ويتم تنفيذه ضد مجموعة واسعة من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون. يجب أن يكون التنسيق بين إسرائيل والتحالف مثاليًا، مع التركيز على تحديد تلك “المناطق الحساسة” حيث يمكن أن يؤدي الضرر إلى إلحاق ضرر كبير بنظام الحوثيين.

· تنويع الأهداف – أهداف القيادة وبناء القوة. يجب خلق شعور بالاضطهاد لقيادة الحوثيين من خلال إلحاق الأذى المستمر والمستمر بكبار المسؤولين الحكوميين، مع التركيز على عناصر من قبيلة الحوثي بقيادة عبد الملك الحوثي وإخوته، الذين يشغلون مناصب قيادية عليا في اليمن.

· إيران – كما ذكرنا، ليس من الصواب إلحاق الأذى بإيران، ولكن لا شك أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع قدرة إيران على تقديم المساعدة العسكرية للحوثيين. ويتم ذلك من خلال إلحاق الضرر بعناصر فيلق القدس الإيراني المتواجدة في اليمن، بقيادة عبد الرضا يوسف شهلائي، الذين يساعدون بشكل كبير في بناء القوة اليمنية.

· الاستخبارات – إحدى المشاكل التي تصاحب الحملة ضد الحوثيين هي صعوبة إنتاج معلومات استخباراتية عالية الجودة، وفي الوقت الفعلي يمكن أن تسمح بضرب مراكز الثقل للحكومة. إلى جانب بناء القدرات في هذا المجال، من المناسب تعزيز العلاقات مع دول الخليج، مع التركيز على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي حتى لو لم تتمكن من العمل بشكل مباشر ضد الحوثيين، فستظل قادرة على المساعدة بالمعلومات الاستخباراتية في ضوء معرفتها العميقة بالمنظمة الإرهابية اليمنية.

يجب التأكيد على أن مشكلة الحوثيين ليست مجرد تحدٍ لإسرائيل، ومن الخطأ تحويلها إلى تحدٍ، إنها مشكلة لدول المنطقة والنظام الدولي بأكمله، الذي يعتمد على حركة الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب”. ولتحقيق هذه الغاية، وفي ضوء تعقيد العملية على مسافة بعيدة من الحدود الإسرائيلية، فمن الصواب الاعتماد، إلى جانب نشاط أزرق أبيض، على نشاط التحالف الدولي والتوصل إلى اتفاق مع فريق الرئيس القادم ترامب بشأن الحاجة إلى زيادة نشاط التحالف ضد الحوثيين بشكل كبير.

وإذا نظرنا إلى المستقبل، فحتى لو انتهت الحملة في قطاع غزة وحتى لو أوقف الحوثيون إطلاق النار، فلن يكون هناك مفر من الإطاحة بنظام الحوثيين في اليمن. ولن تكون هذه مهمة سهلة، ولكن على النقيض من دول أخرى في الشرق الأوسط، فإن اليمن لديه قوات، في جنوب البلاد بشكل رئيسي، تعتمد على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويمكنه تحمل المسؤولية عنها (على الرغم من وجود اختلافات في الرأي بينهما بشأن توحيد أجزائه)، في ظل انهيار نظام الحوثيين.

إذا كان هناك درس تعلمه الحوثيون من الحدث الحالي، فهو يتعلق بقدرتهم على استخدام القوة العسكرية التي بنوها مع إيران لابتزاز التنازلات السياسية من دول المنطقة وبشكل عام. وفي ضوء ذلك، حتى لو توقف إطلاق النار على إسرائيل مؤقتًا، فمن المرجح أن يستأنف في المستقبل لأسباب أخرى (على سبيل المثال، سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين الحوثيين والسعوديين، أو النشاط الإسرائيلي ضد عناصر “المحور” الأخرى). وعلاوة على ذلك، فإن المعرفة التي اكتسبها الحوثيون في الحملة ضد إسرائيل تنتقل إلى عناصر أخرى تابعة لإيران في الشرق الأوسط، مثل الميليشيات الشيعية في العراق، وهذا سبب آخر يجعل من المناسب التحرك للإطاحة بنظام الحوثيين. وإذا افترضنا أن هذا هدف قابل للتحقيق، فإنه سيكون بمثابة ضربة قاسية لجهود إيران لبناء القوة وترسيخ نفسها في المنطقة من مصر إلى القرن الأفريقي.

خلاصة القول

من الواضح أن ما تم القيام به حتى الآن لم يكن كافياً لتغيير الواقع الذي يواجه الحوثيين. صحيح أن الساحة اليمنية لم تكن على رأس أولويات إسرائيل، وبالتالي فإن إسرائيل تدفع ثمناً من حيث قدرتها على العمل بفعالية ضد التهديد اليمني، لكن الوقت قد حان لتغيير الوضع بشكل جذري – ومن المشكوك فيه ما إذا كان هناك أي خيار آخر.

إن التحدي الحوثي يتطلب من إسرائيل أن تدرك أن المسافة والتحدي العملياتي يعنيان أنه لا يوجد نهج “مقاس واحد يناسب الجميع” للحملة ضد الحوثيين، ومن الأفضل أن تكون الاستجابة للتحدي متكاملة وليس من قبل إسرائيل وحدها. إلى جانب بناء القدرات الاستخباراتية وزيادة وجودها في المنطقة المصرية بطريقة تسهل على إسرائيل القيام بأنشطة عملياتية مستمرة ضد المنظمة، يجب على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن يدفع بشكل كبير نحو شن هجمات ضد كبار المسؤولين الحوثيين وشبكة إنتاج الأسلحة الخاصة بهم، مع الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية (أيضًا) من دول الخليج. كما أن الحملة الفعالة ضد الحوثيين ستخدم المصالح الثنائية لإسرائيل بشكل جيد، في المقام الأول مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية، التي ترى في الحوثيين تهديدًا حقيقيًا، وستسمح لمصر بإعادة فتح حركة الشحن إلى إسرائيل – وهي خطوة ستسهم أيضًا بشكل كبير في استعادة الاقتصاد المصري.

داني سيترينوفيتش

منشورات خاصة/ معهد بحوث الأمن القومي 30/12/2024