إسرائيل: إصابة 4 نساء إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزل في مدينة أشدود

تل أبيب: أُصيبت أربع نساء، الليلة الماضية، إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزل في مدينة أشدود الإسرائيلية، ما تسبب في اندلاع حريق.

ومن بين المصابات، فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تردّد أنها تعرضت لإصابات خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

أما المصابات الأخريات، البالغات من العمر 17 و21 و23 عامًا، فقد تعرضن لإصابات متوسطة.

ويتلقين العلاج الطبي في مركز أسوتا الطبي بمدينة أشدود.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، الذي لا يُعتقد أنه عمل إرهابي.

(د ب أ)