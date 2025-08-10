سياسة | دولي

إسرائيل: إصابة 4 نساء إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزل في مدينة أشدود

منذ 43 دقيقة

أرشيف

حجم الخط
0

تل أبيب: أُصيبت أربع نساء، الليلة الماضية، إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزل في مدينة أشدود الإسرائيلية، ما تسبب في اندلاع حريق.

ومن بين المصابات، فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تردّد أنها تعرضت لإصابات خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم الأحد.

أما المصابات الأخريات، البالغات من العمر 17 و21 و23 عامًا، فقد تعرضن لإصابات متوسطة.

ويتلقين العلاج الطبي في مركز أسوتا الطبي بمدينة أشدود.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث، الذي لا يُعتقد أنه عمل إرهابي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة
منذ 16 ساعة
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
منذ 17 ساعة
إيران: القبض على 20 مشتبها بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
منذ 19 ساعة
نجلة تشومسكي: “معاداة السامية” تستخدم كسلاح لتبرير إبادة إسرائيل لغزة وإسكات منتقديها
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية