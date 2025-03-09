سياسة | عربي | سوريا

إسرائيل: إصدار تصاريح للدروز السوريين للعمل في الجولان

9 - مارس - 2025

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القدس: قالت وزارة الجيش الإسرائيلية اليوم الأحد إنها ستسمح للعمال الدروز السوريين بدخول هضبة الجولان المحتلة.

ولم يحدد بيان الوزارة موعدا لإصدار التصاريح.

والأحد الماضي، دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الدروز في سوريا إلى الحذر من “مكائد” إسرائيل.

وقال الرئيس السابق لـ”الحزب الاشتراكي التقدمي”، خلال مؤتمر صحافي في منزله بالعاصمة بيروت: “على الأحرار في جبل العرب وسوريا (الدروز) الحذر من المكائد الإسرائيلية في سوريا”.

وتابع: “ونعوّل كثيرا على الشخصيات العربية السورية من كل الأطياف لمواجهة مخطّط إسرائيل الجهنمي”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 9, 2025 الساعة 4:11 م

    ههه عصابة تل أبيب تستثمر في بؤس وحاجة دروز سوريا المحاصرين بالفقر والتجويع والترويع ☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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