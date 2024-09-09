إسرائيل: اتساع عجز الميزانية وتوقع هبوط معدل نمو الاقتصاد

القدس – وكالات: قالت وزارة المالية أمس الإثنين إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس/آب، مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الإثني عشر شهراً حتى أغسطس/آب إلى 8.3 في المئة من 8.0 في المئة في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله.

وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول نحو 97 مليار شيكل.

وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف.

ونمت الإيرادات الضريبية 8.1 في المئة في أغسطس/آب، و1.9 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

من جهة ثانية خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام، وقالت إن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو بنسبة 1.1% مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 1.9%. كما خفضت من توقعات النمو لعام 2025 من 4.6% إلى 4.4%.

وترجع التوقعات الجديدة إلى البيانات الاقتصادية «الأضعف من المتوقع» خلال الربع الثاني، مما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو بوتيرة تعد الأبطأ منذ عام 2009، باستثناء فترة جائحة كورونا خلال عام 2020.

(الدولار يساوي 3.74 شيكل).