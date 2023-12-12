إسرائيل: ارتفاع عدد الجنود والضباط الجرحى في غزة إلى 600 منذ بدء الحرب البرية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد جنوده وضباطه الجرحى إلى 600 منذ بدء الحرب البرية داخل قطاع غزة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح الجيش، على موقعه الإلكتروني، أن ” 135 من الجرحى حالتهم خطيرة و227 متوسطة و238 حالتهم طفيفة”.

وكان الجيش أعلن الاثنين، أن “عدد الجرحى بلغ 559، بينهم 129 بحالة خطيرة. ويعني هذا ارتفاع العدد منذ الاثنين بـ41 جريحا، بينهم 6 في حالة خطيرة”.

وقال الثلاثاء إنه بذلك “يرتفع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى ألف و683، بينهم 263 في حالة خطيرة و465 متوسطة و955 في حالة طفيفة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش ارتفاع عدد جنوده وضباطه القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 435، بينهم 105 قُتلوا منذ بدء العملية البرية.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء 18 ألفا و412 شهيدا و50 ألفا و100 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وقتلت “حماس” في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

(الأناضول)