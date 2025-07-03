إسرائيل ارتكبت 26 مجزرة في يومين… والبانيزي: أهوال يوم القيامة

غزة ـ نيويورك – «القدس العربي»: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازرها الدامية ضد قطاع غزة بشكل جنوني، مرتكبة سلسلة مجازر ذهب ضحيتها مدنيون ونساء وأطفال.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مصادر طبية، أن 87 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس الخميس وحتى وقت كتابة هذا التقرير، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة، من بينهم 38 فلسطينيا كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ48 ساعة الماضية 26 مجزرة دموية بحق المواطنين، أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 ومئات الجرحى والمفقودين.

وتصدياً للاحتلال، أعلنت فصائل المقاومة عن سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال، دمرت خلالها دبابة وناقلة جند وآلية عسكرية.

واستمرت الأزمة الإنسانية الناجمة عن نقص المواد التموينية والدواء، بسبب سياسات الحصار وتصعيد الحرب.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، عن “استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة”.

وقال إن “أوامر الإخلاء في يوم واحد فقط من هذا الأسبوع، أجبرت ما يقرب من 30 ألف شخص على الفرار، مرة أخرى، دون أي مكان آمن يلجأون إليه، في ظل نقص واضح في إمدادات المأوى والغذاء والدواء والمياه”.

وأعرب “عن بالغ قلقه بسبب انقطاع الوقود عن غزة لأكثر من 17 أسبوعًا والذي يعني انقطاع آخر شرايين الحياة”.

في هذا الوقت، لا يزال مسؤولو الأمم المتحدة ومنظمات دولية يحمّلون ما تعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” تبعات التواطؤ في قتل الغزيين، ويدعون إلى وقف عمل هذه الشركة المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المؤسسة بأنها “فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين”، مشيرة خلال عرض تقريرها عن اقتصاد الإبادة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن “إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث”، وشبّهت ما ترتكبه بأهوال “يوم القيامة”.

كما اتهمت منظمة العفو الدولية نظام توزيع المساعدات في قطاع غزة باستخدام أساليب التجويع ضد الفلسطينيين لمواصلة ارتكاب إبادة جماعية.

وحذرت وزارة الداخلية في غزة أمس من التعامل أو التعاون مع ما تُسمّى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، ووكلائها المحليين والخارجيين.