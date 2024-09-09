سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل اعتقلت 134 فلسطينيا خلال آخر عملية شمال الضفة

9 - سبتمبر - 2024

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رام الله: قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 134 فلسطينيا خلال الحملة العسكرية الأخيرة في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة الغربية.

وأشار في بيان إلى أن حصيلة عمليات الاعتقال خلال العملية العسكرية الأخيرة التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في محافظات جنين وطولكرم وطوباس بلغت 134 حالة اعتقال من أصل أكثر من 270 حالة اعتقال في مختلف محافظات الضّفة.

وأوضح أن من بين المعتقلين 80 حالة في جنين، و50 في طولكرم، و4 في محافظة طوباس.

ولفتت البيان إلى أن من بين المعتقلين أسرى سابقين وجرحى ورهائن، حيث جرى اعتقال العديد من المواطنين بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المطاردين من قبل الاحتلال، لتسليم نفسه.

وفجر الجمعة، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينتي طولكرم وجنين ومخيميها شمالي الضفة الغربية المحتلة بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 أيام، لكن الجيش أعلن في بيان لاحقا أن العملية في جنين ما زالت متواصلة “حتى تحقيق أهدافها”.

(الأناضول)

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