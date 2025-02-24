إسرائيل اعتقلت 365 فلسطينيا من طولكرم وجنين منذ 21 يناير الماضي

جنود إسرائيليون يعتقلون شابا بعد منع دخول الفلسطينيين الذين ينتظرون السماح لهم بالعودة إلى مخيم جنين، 19 فبراير 2025

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي 365 فلسطينيا على الأقل من محافظتي جنين وطولكرم منذ بداية عدوانه شمالي الضفة الغربية المحتلة في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إنّ إسرائيل اعتقلت “نحو 365 فلسطينيا في محافظتي جنين وطولكرم”، منذ بدء العدوان على شمالي الضفة.

وتابع أن العدد الإجمالي من حالات الاعتقال يشمل كل من تم اعتقاله وما زال داخل السجون، ومن أُفرج عنه لاحقا سواء من الأطفال أو النساء أو الشبان أو الجرحى أو كبار السن، وفق البيان.

وأوضح أن إسرائيل “تواصل تصعيدها من عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني تحديدا في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وذلك منذ بداية العدوان الحالي”.

واعتبر تلك العمليات “امتدادا لسياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تصاعدت بمستواها بعد حرب الإبادة”.

وبيّن أن عمليات الاعتقال المتصاعدة والمستمرة يرافقها “عمليات إعدام ميداني، وإطلاق النار بشكل مباشر، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طالت المئات”.

إلى جانب ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل مواطنين فلسطينيين كرهائن فيما حول منازل إلى ثكنات عسكرية واستهدف منازل أخرى بالهدم والنسف والحرق، إضافة إلى عمليات تدمير متعمدة للبنى التحتية، وفق البيان.

وبين نادي الأسير أن إسرائيل اعتقلت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2023 نحو 14 ألفا و500 مواطن من الضفة الغربية.

(الأناضول)