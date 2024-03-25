إسرائيل: الاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة لحماس

القدس: اعتبرت إسرائيل أن الاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية المستقلة، هو بمثابة “مكافأة لحركة حماس” على هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بعد أيام من إعلان إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر “الظروف المناسبة”، في بيان مشترك إثر لقاء في بروكسل على هامش اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت خارجية إسرائيل بأن تصريحات رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البيان المشترك لإسبانيا ومالطا وسلوفينيا وإيرلندا حول استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، “تشكل مكافأة للإرهاب (في إشارة لحركة حماس) وفق تعبيرها.

يذكر أن سانشيز، قال الجمعة، في معرض رده على أسئلة الصحافيين إن قرار البلدان الأربعة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية حينما تتوفر الظروف المناسبة يُعد “قرارا عادلا ويمكن أن يساعد في حل الصراعات بين إسرائيل وفلسطين”.

وأضافت الخارجية: “إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أعقاب “مذبحة” 7 أكتوبر يبعث برسالة إلى حماس والمنظمات الفلسطينية الأخرى مفادها أن الهجمات القاتلة على الإسرائيليين سوف يقابلها لفتات سياسية للفلسطينيين”.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، قالت العديد من الدول الغربية إنها تدرس جديا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفاجأت حماس إسرائيل بهجوم على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي ما أدى الى مقتل وإصابة آلاف الإسرائيليين.

واعتبرت العديد من الدول أن هذا التطور والحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، هو بمثابة إقرار بوجوب قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل فيما ترفض الأخيرة أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.

في المقابل، ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن حل النزاع ” لن يكون ممكنا إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف”.

وقالت الوزارة إن “أي التزام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى إبعاد التوصل إلى حل ويزيد من عدم الاستقرار الإقليمي”.

وطالبت السلطة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت الدول الغربية تعتبر إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون نتاج حل تفاوضي بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي للصراع، في 2014 دون وجود أفق لاستئنافها في المستقبل.

(الأناضول)