إسرائيل «الدولة المجنونة»: هل هناك حدود لتصعيدها؟

في سابقة تاريخية تنتقد قرار إسرائيل اعتبار أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة «شخصا غير مرغوب فيه» أعلن مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه، بما فيهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، دعمه الكامل للأمين العام وضرورة أن تمتنع كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «عن أي إجراء من شأنه أن يقوض عمله وعمل أجهزته» محذرة من أن «أي قرار لا يشمل الأمين العام للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة يأتي بنتائج عكسية، خاصة في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط».
جاء قرار يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحات لغوتيريش إثر الهجوم الصاروخي الإيراني دعا فيها إلى وقف «الدورة القاتلة من العنف المتبادل» و«التصعيد المروع الذي يقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية» وكشف فيها أن إسرائيل رفضت مقترحا أمريكيا فرنسيا لوقف إطلاق النار في لبنان وصعدت ضرباتها بما فيها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
كان المطلوب من غوتيريش، حسب كاتس، أن تكون تصريحات غوتيريش متطابقة مع تصريحات زعماء الدول الحليفة لإسرائيل، كما فعل جو بايدن، الرئيس الأمريكي، وكير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، اللذان أدانا الهجوم الصاروخي وسكتا عن جرائم إسرائيل المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة، وانتهاك سيادة لبنان وإيران وسوريا على مدار الأيام والساعات، واغتيالها كلا من إسماعيل هنية في قلب طهران، ونصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم بدء هجماتها البرية على لبنان.
تريد إسرائيل باختصار أن يكون العالم، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومحكمتا العدل والجنائية الدوليتان، أدوات لتغطية إرهابها وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات لسيادات الدول وتقبل هجماتها التحقيرية للدول وزعمائها، سواء كانوا من خصومها أو حلفائها، وإلا فإن هؤلاء جميعا داعمون للإرهاب ومعادون للسامية.
أثارت الضربة الإيرانية الثانية جنون إسرائيل لأنها شملت صواريخ فرط ـ صوتية تمكنت، رغم تشغيل دولة الاحتلال لمنظومة الصد الجوية التي عكفت على تطويرها مدة عشرين عاما، ولكنها رغم «القبة الحديدية» (لصد مقذوفات المدى البعيد) و«مقلاع داود» (للمدى المتوسط) ومشاركة القوات الأمريكية والبريطانية في المنطقة في رصد واعتراض مقذوفات إيران، فإن عددا من تلك الصواريخ وصلت فعلا، كما قالت إيران، إلى أهدافها.
باستثناء بعض الوسائل الإعلامية الإسرائيلية التي تحدثت عن إصابات لحقت قواعد جوية إسرائيلية بسبب الضربة الصاروخية الإيرانية فقد اتفق مسؤولو إسرائيل على قضيتين: الأولى إعلان «فشل» تلك الضربة، والثانية (التي لا تبررها الأولى): إظهار أشكال من الجنون وإطلاق شهوة الانتقام الذي يريد أن يحرق كل ما في إيران من مشاريع نفط وغاز ونووي، وتساوى في ذلك نتنياهو وشركاؤه المسعورون، مع قادة المعارضة كنفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان.
وفي حالة إنكار فظيعة توافق هؤلاء أيضا على تجاهل الإبادة المفتوحة التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين ولبنان، حيث اشتغلت آلة القتل والجنون الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، بطريقة غير مسبوقة، فنفّذت طائراتها الحربية هجوما على مقهى في مخيم طولكرم حصد 18 شهيدا، وكانت، مع مطلع فجر أمس، قد قتلت 17 آخرين في غزة، بعد مجازر حصدت 90 شهيدا خلال 24 ساعة قبلها، كما تابعت في اليوم نفسه سلسلة ضربات ضخمة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
من على منصة الأمم المتحدة، التي أعلنت حكومته أمينها العام «شخصا غير مرغوب فيه» تحدث نتنياهو عن «حلف البركة» الذي يقضي على «لعنة إيران» وقد كشف إيهود باراك، في حديث مع قناة «سي إن إن» الأمريكية المسكوت عنه في هذا الكلام، وهو أن سيناريو نتنياهو لا يتضمن دول المنطقة العربية وسكانها. سيناريو الجنون الإسرائيلي، نسخة نتنياهو، يتخيّل، بهذا المعنى، إبادة شاملة لكل ما يعتبره خصما، سواء كان غوتيريش، أو «الدول المعتدلة» والمطبعة، أو المدنيين الذين يقفون عقبة في تحقيق مخططاته.
*جنون هذا الكيان الصهيوني المجرم الهمجي
وضربه منشآت حيوية في إيران
سوف تنعكس عليه خرابا شاملا ان شاءالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
انتظرت رأي القدس اليوم عن خطاب المرشد الاعلى لايران.. وكم كانت فيه دلالات عدة واضحة جدا..
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ربما يأتي رأي القدس بتحليل لهذا الخطاب..
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اود فقط ان يفهمني احد كيف يخاطب المشرد
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البنانيين ويقول لهم.. قاوموا.. بينما قال ان ايران لا تريد حربا مع اسرائيل..
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اعطى هنا أوامرا واضحة للبنانيين.. باللغة العربية.. قاوموا.. افشلوه .. ويقصد العدو..
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وقال للغزاويين لقد انتصرتم.. وغزة مدمرة عن آخرها..
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وخاطب الامة الاسلامية في الكرة الارضية في آخر مقطع في خطبته :
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إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
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وهو لا يريد حربا مع اسرائيل في خطابه..
ما طار طير و ارتفع , إلا كما طار وقع !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الكيان الإبادة ليس بدولة
أنظروا إلى غزة العزة والضفة ولبنان ما يقوم به الكيان الإبادة
حسبنا الله ونعم الوكيل
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت المقاومة تعيش في الأنفاق فإن شعب النتن.ياهو يعيش في الملاجىء بحالة رعب وزعر . إن كانوا قصفوا خزانات الوقود في اليمن ففي دولة الاحتلال يوجد خزانات وقود ومحطات كهرباء ومفاعل ديمونة ومعامل كيماوية والديسكو المكتظ بجنود جيش الاحتلال يشكل هدفا من الأهداف هذا غير خطوط النت والمياه العذبة والصرف الصحي والافران يعني من سيعتب على المقاومة أو على إيران إذا قصفت محطات الوقود والمشافي والمدارس والجامعات في تل أبيب.. اربطوا أحزمة الضحك فإن قصفت سوف يخرج النتن. ياهو ليتكلم عن وحشية طهران وغياب الإنسانية لديها.
فشل العرب وقياداتهم الذليلة المهينة بالدفاع والذود عن الإسلام والمستضعفين من المسلمين وحرمات الإسلام والأماكن التى فضلها الله على غيرها كمسرى رسوله الكريم وقبلة المسلمين الأولى، وابتلى المسلمون بحكام عجزة يستعينون بيهود وبغير مسلمين في إدارة شؤون المسلمين.
فلا عجب ان بعث الله غير العرب كالإيرانيين اصحاب غيرة على الإسلام وعلى حرمات الله للدفاع عنها بما فيه تشريف لهم من الله وخزي ومهانة لكن من تقاعس وتخلف عن اداء الأمانة من الحكام الخونة والمنافقين من عبيدهم الإذلاء من الولدان والغلمان والقواعد من أشباه الرجال.
اليوم نقول طوبى لايران وطوبى لجنوب أفريقيا وغدا سنقول طوبى لزمبابوي وطوبى لسيلان عندما يستبدلنا الله بهوءلاء القوم للدفاع عن حرماته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسرائيل «الدولة المجنونة»: هل هناك حدود لتصعيدها؟ لا يوجد حدود عند الدولة المجنونة ولماذا ننتظر من مجنون معتوه أن يقف او يعرف له حدود وللعلم إسرائيل وأمريكا والغرب الكل مجانين وتم فرض جنانهم على المنطقة العربية ولكن رغم قسوة القتل والدمار على اهلينا في غزة والآن في لبنان هذا الجنون دليل قاطع أنهم على علم باشياء ضد مصالحهم لا نعلم نحن عنها شيء ولهذا يقتلونا أبنائنا ويدمرون بلادنا لكي يرعبوننا والآن حتى كتابتي تعليقي هذا لم أشعر او اقتنع أنا صواريخ إيران عقاب للمحتل بل هي عبارة عن مسرحية من الدرجة الثالثة المهم علينا نحن العالم العربي أن ننتظر أشياء ليس في حسابات العقل والمنطق مثل عنوان هذا المقال وهذا النيتن ياهو سيدفع ثمن هذا الإجرام هو ومن معه ورجائي عدم سبي عندما أقول النتن ياهو رجل المرحلة ولا ارغب في أحد غيره رئيس للوزراء كلهم من صفيحة زبالة وحده ولكنه يتمتع بغباء من نوع خاص وهو الذي سيضع إسرائيل على اول سلمة من سلالم الزوال. أمين
هل تريد من ايران ان تمحى من الخارطة من قبل اسرائيل وامريكا وبعدها تصدق ان صواريخها مسرحية لماذا لا تشارك دولنا بهذه المسرحية من اجل كرامة شعوبها على الاقل سيفتخر اليمني واللبناني والعراقي بانه اعطى دماءا في سبيل فلسطين ولكن ماذا سيقول غيرهم من العرب هل كنا نقوم بالدعاء والصلاة في المساجد