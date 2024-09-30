غالانت: المرحلة التالية من الحرب على لبنان ستبدأ قريبا.. وبايدن يدعو لوقف إطلاق النار- (تدوينة)

تل أبيب/ واشنطن: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا، في حين ذكرت صحيفتان أمريكيتان على الأقل أن قوات خاصة ربما نفذت بالفعل عمليات توغل داخل مساحات محدودة.
وقال غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل وفقا لبيان صادر عن مكتبه، “ستبدأ المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله قريبا”.
وقال إن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.
במפגש עם ראשי המועצות בפורום קו העימות הדגשתי – השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב ויהווה גורם משמעותי עבור השגת מטרת המלחמה – החזרת תושבי הצפון לבתיהם. pic.twitter.com/5UsmcPrmT7
— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 30, 2024
ومن واشنطن، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لغزو بري محدود للبنان، فيما تقول إنها حرب تشنها ضد مقاتلي حزب الله.
وعندما سئل بايدن عما إذا كان مرتاحا لخطة إسرائيل، قال “ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك”.
بالتزامن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا تجريان مناقشات “بشأن أفضل السبل للمضي قدما”، في حين أحالت إلى إسرائيل الرد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على لبنان.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في إفادة صحافية “نتواصل معهم بصورة مستمرة ونحاول معرفة المزيد. نواصل المناقشات حول أفضل السبل للمضي قدما”.
وقالت سينغ أيضا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربات التي شنتها في اليمن يوم الأحد، لكنها لم تنسق معها.
(رويترز)
الطرفيين المتحاربين جبناء ومنافقين، اتصالحوا وأنه الصراع والقتل والتدمير. إنها المأساة ولا مبرر لها انه الذهول من وحشية الإنسان
إسرائيل لم تقدر على العيش دون أعداء لأن نهاية الحرب يعني السلم والسلم يعني إعطاء الأرض للفلسطينيين يا فهيم ، رغم أن العالم يريد السلم فإسرائيل ترفضه لأنه لا يخدمها
أمريكا هي ساعد الصهيونية فإن قطعت فلا مكان للصهاينة بأرض فلسطين.
انهم يعملون ثم يقولون ،؟ العالم يجري ويلهث وراء العدو ، ويحبس انفاسه ،يرجوه ان لا يهاجم لبنان بريا ؟ ؟ ان الامه بحاجة إلى تحليل الوضع العسكري ،،، حلل ،،، يا. ،، حلل يا محلل،،،،لكن
السؤال المشروع ، إذا جيش العدو لم يحرز نصرا في غزه ؟ كيف له ان يهاجم حزب الله في عقر داره ؟
اظن ان اغتيال حسن نصرالله سيكون علامة فارقة في تاريخ الحزب ليس فقط لأنه شخصية ملهمة في وجدان الشيعي بل كذلك لأنه لا يمكن اغتياله لولا انشقاق داخلي وعلى اعلى مستوى وهذا سيجعل التماسك واللحمة الداخلية ستنفرط مع الوقت وسيضعف مع مرور الوقت
هههه أمريكا تدعو لوقف إطلاق النار كما دعت لوقف إطلاق النار في غزة منذ عام وهي تدعو لوقف إطلاق النار كم هي حنونة ماما أمريكا في نفس الوقت دفعت بكل ما أوتية من قوة من بوارج وحاملات الطائرات ومئات الآلاف من الجنود أمام شواطئ غزة ولبنان