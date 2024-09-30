غالانت: المرحلة التالية من الحرب على لبنان ستبدأ قريبا.. وبايدن يدعو لوقف إطلاق النار- (تدوينة)

تل أبيب/ واشنطن: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا، في حين ذكرت صحيفتان أمريكيتان على الأقل أن قوات خاصة ربما نفذت بالفعل عمليات توغل داخل مساحات محدودة.

وقال غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل وفقا لبيان صادر عن مكتبه، “ستبدأ المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله قريبا”.

وقال إن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.

במפגש עם ראשי המועצות בפורום קו העימות הדגשתי – השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב ויהווה גורם משמעותי עבור השגת מטרת המלחמה – החזרת תושבי הצפון לבתיהם. pic.twitter.com/5UsmcPrmT7 — יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 30, 2024

ومن واشنطن، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار عندما سئل عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لغزو بري محدود للبنان، فيما تقول إنها حرب تشنها ضد مقاتلي حزب الله.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان مرتاحا لخطة إسرائيل، قال “ما يريحني هو أن يتوقفوا عن ذلك”.

بالتزامن، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ما زالتا تجريان مناقشات “بشأن أفضل السبل للمضي قدما”، في حين أحالت إلى إسرائيل الرد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل تخطط لشن هجوم بري على لبنان.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في إفادة صحافية “نتواصل معهم بصورة مستمرة ونحاول معرفة المزيد. نواصل المناقشات حول أفضل السبل للمضي قدما”.

وقالت سينغ أيضا إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضربات التي شنتها في اليمن يوم الأحد، لكنها لم تنسق معها.

(رويترز)