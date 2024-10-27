إسرائيل اليوم: الكرة لا تزال في يد حماس مع السنوار أو بدونه

يسافر رئيس الموساد، دافيد برنياع إلى الدوحة عاصمة قطر اليوم الأحد، كي يحرك من جديد المفاوضات لتحرير المخطوفين (الإسرائيليين).

وقبل هذه الرحلة، التقى برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار في مصر مع رئيس المخابرات المصرية الجديد الذي تحاول إسرائيل معه أيضا دحرجة منحى لإعادة المخطوفين.

لكن مثلما في المرات السابقة، مع السنوار أو بدونه: الكرة لا تزال في يد حماس، التي لم تبد حتى الآن استعدادا للتقدم نحو وقف النار مقابل إعادة المخطوفين.

ويوم السبت نُشر في “وول ستريت جورنال” أن “إسرائيل عرضت على قادة حماس خروجا آمنا من قطاع غزة مقابل تحرير المخطوفين، لكن حماس رفضت العرض”. عمليا، في إسرائيل يعرضون على حماس بضعة خيارات محتملة، تشمل -ضمن أمور أخرى- منحا مالية مقابل المخطوفين، وكذا تحرير بضعة مخطوفين مقابل وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة.

واليوم، يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، مع قادة الاستخبارات الإسرائيليين والمصريين. وبالتوازي يلتقي مندوبو مصر وقطر مع مندوبي حماس. حسب الاقتراح الذي يبحث مع المصريين، سيكون هناك وقف للنار لكنه محدود، وذلك كخطوة أولى لاتفاق أوسع. وحسب الوسطاء العرب، يتضمن الاقتراح تحرير خمسة مخطوفين (إسرائيليين) مقابل وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين وتحرير محتمل لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويأتي الجهد الدبلوماسي المتجدد بعد أسبوع من اللقاءات بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ومسؤولين إسرائيليين وعربا. وفي خلفية الرحلة، أجريت في الأيام الأخيرة مداولات في الكابينيت (الإسرائيلي ) وفي محافل ضيقة حول صيغ جديدة لصفقة تؤدي إلى إعادة مخطوفين. في جلسة الكابينيت الأخيرة مثلا، بُحثت عدة اقتراحات كفيلة بأن تُطرح في اللقاء بقطر.

في لقاءات أجراها بلينكن يوم الثلاثاء الماضي في إسرائيل، طُرحت الرغبة الأمريكية لرؤية تقدم سياسي وإنهاء الحرب في غزة كموضوع مركزي. وفي لقائه مع رئيس الدولة (الإسرائيلية) هرتسوغ، أعطى بلينكن الإشارة للتقدم المتوقع الآن حين قال: “أؤمن جدا بأن موت السنوار يخلق فرصة هامة لإعادة المخطوفين إلى الديار، ولإنهاء الحرب ولضمان أمن إسرائيل، وهذا بالضبط كان أساس محادثاتي مع زملائي في إسرائيل، بما في ذلك تسويات لفترة ما بعد إنهاء الحرب. هذا حديث سيواصل خوضه في المنطقة مع شركاء آخرين أيضا، فهذه فرصة للتقدم”.

شيريت أفيتان كوهن

إسرائيل اليوم

27/10/2024