إسرائيل بتفاخر: حققنا في غزة ما لم تحققه أمريكا في فيتنام والعراق وأفغانستان

في 7 أكتوبر تحطم الجيش و”الشباك” والقيادة السياسية. الإخفاق غير المسبوق تلقى مكان شرف مهزوز إلى جانب إخفاقات استخبارية رهيبة.
“فرحة التوراة أكتوبر 2023” جديرة بفصل في كتاب التاريخ لبربارة توخمان “مسيرة العبث”. لكن انتعاش الجيش مبهر، بل وحتى غير مسبوق. تصدى الجيش الإسرائيلي لمنظومة مدينية محصنة لا مثيل لها في العالم، دون نظرية قتالية مرتبة وفي مسيرة استخلاص الدروس واستيعابها، التي تجري في إطار الحركة والنار.
في أقل من 150 يوماً هزم الجيش منظمتي حماس و”الجهاد الإسلامي” عسكرياً. الحرب انتهت عملياً، وتحولت إلى ملاحقة للمطلوبين، كل هذا بخسائر قليلة نسبياً لقواتنا، وبالنسبة للخسائر الأدنى للسكان غير المشاركين. لم يصل أي جيش حديث في العالم إلى مثل هذه الإنجازات – لا الأمريكيين في فيتنام وأفغانستان والعراق، ولا حتى الروس في الشيشان. لولا المخطوفون لانتهت القصة تماماً.
الأخوان السنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى ورائد سعد ورافع سلامة، لم يعودوا يسيطرون على القوات، وبمعنى معين يشبهون هتلر والقيادة النازية في الخندق في برلين في نيسان 1945 ويحركون جيوشاً افتراضية.
هم ظاهراً على مسافة لمسة عن اليأس. لكن في أيديهم بطاقة ائتمان ذهبية: المخطوفون. رئيس الولايات المتحدة يجلس في البيت الأبيض ويقضم أظافره في ترقب متحفز، بانتظار ما يتفوهون عنه ويولي جدول الأعمال. المخطوفون يستخدمون أيضاً كسترة وقائية لهم في وجه الثورة الداخلية في المنظمة المتفككة ومحاولة الإطاحة بهم أو لإخراجهم من دائرة أصحاب القرار.
فخ الاستفزاز
كلمات كبيرة عن صفقات كهذه أو تلك تتطاير في الهواء. لكن هذه مجرد لعبة كلمات. عملياً، الواقع بشع. حتى لو جرت صفقات كهذه أو تلك، فإننا نسير بعيون مفتوحة إلى فخ الاستفزاز. لا شك. أنا مع الصفقات، لدولة إسرائيل دين أخلاقي، لكن المشكوك فيه أن ننجح في تحرير كل المخطوفين حتى آخرهم في صفقة.
إذن كيف ننجح؟ أولاً، استمرار الضغط العسكري الذي يضعضع صلاحيات المذكورين أعلاه ويجعلهم مطلوبين في حالة فرار.
يجدر بنا أن نتذكر بأنه ليس في الدوائر المحيطة بهم أبطال. هؤلاء أناس انتهت بالنسبة لهم كل الخيارات. حماس منظمة إرهاب إجرامية. حتى لو كانت ذات طابع ديني – مسيحاني – أصولي، فالعقيلة هي عقلية جماعة مخدرات يحركها الشرف والقوة والمال والسيطرة، كما حصل أن كثيرين في القيادة النازية بحثوا في نيسان 1945 عن “صفقات” خاصة مع الحلفاء، هكذا علينا أيضاً أن نسعى ونبحث عن الطريق لـ “صفقات خاصة” من خلف ظهر زعمائهم مع مخطوفين ومستويات ثانوية في المنظمة. علينا أن نخلق بهذه الوسائل وغيرها مناخاً انهزامياً يؤدي إلى خيانات وصفقات مستقلة للمستويات الوسطى وعائلاتهم. كلما اشتد الضغط تتعاظم الغريزة الأساسية للبقاء.
عوديد عيلان
إسرائيل اليوم 14/3/2024
كلما تجبرتم كلما قربت نهايتكم
العالم كله مشمئز من اعمالكم
فلسطين ستحرر رغما عنكم وقريبا ان شاء الله
حقيقة بشعة جدا جدا جدا، ألا لعنة الله على عصابة الشر بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من غلانت الخنزير الحقير وهاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀
هذا الذي يعتبر الدمار نصرا اكيد انه فقد عقله وصوابه. اثار دمار كهذا يعني ان كل شيء ابيد فكيف تكون البادة انتصارا. اذا لم تستحيي فافعل ماشئت. عبث مابعده عبث.
كأن عصابة الشر التي تحتل أرض فلسطين وتقتل وتشرد الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين من نسل يأجوج ومأجوج الله يسلطهم عليهم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀🔥
الغريب انه البلاهة لازالت تسيطر على اسرائيل ولم يتعلموا الدرس بتضخيم الذات وتقليل الخصم …رأينا كيف السور الالكتروني الاكثر تطورا والذي صورته اسرائيل بأنه لا يقهر وعمدت الى ترويجه لتشتريه امريكيا بعظمتها وجنوب كوريا بكل تقنيتها….واذا به ينهار بطريقه كاريكاتورية اضحكت الثكالى على هيك مسخرة وتطور….. بعد كل هذا واذا الكاتب يزهو بتحليلات سخيفة، فكيف تقارن فيتنام و١٠٠ مليون انسان وغابات وادغال وممر أسلحة من الصين والاتحاد السوفيتي …بقطاع ضيق لا جبل ولا وادي محاصر من كل الاتجاهات؟
ونحن نؤكد انكم فعلا تفوقتم على أمريكا وبشار في الشام وبوتين في الشيشان وهتلر في لايبزغ .وهذا مما يفرحنا انكم تسرعون في عليكم الدنيوي الكبير في الأرض وانتم بذلك تسرعون في نهايتكم . لن احدثكم عن الإسلام بل احدثكم عن النبوءات التلمودية في العهد القديم. قد تقراؤن ولكنكم لاتفهمون. المقاومة تنتصر. وقد بدا كر حبات المسبحة في يوم ٧ أكتوبر المجيد.
في علوم السياسة والحرب والاستراتيجا والاستخبارات والرياضة ولعبة الدومينو وجر الحبل بل وحتى صيد العصافير ومطاردة البعوض ففي اللحظة التي تستهين بخصمك فانك تكون قد هزمت. استهنتم بالمقاومة وقد هزمتكم هزيمة تاريخية أسطورية مزلزلة جارفة في تسونامي طوفان الأقصى في ٧ أكتوبر المجيد وعدتم الان مرة أخرى إلى نفس العنجهية والغرور العنصري الفوقي وانتم مهزومون مرة أخرى. هل تذكرون مافعل فرعون باسلافكم؟؟؟ سينجل واحد أمام أعين فرعون وسيحطمه. ان كان موسى الكليم قد نجا في الماء فإن الناجي هذه المرة قد يخرج لكم من تحت هيكلكم المزعوم. النبوءات التلمودية تتحقق.