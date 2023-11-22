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إسرائيل: بدء الإفراج عن أول دفعة من “الرهائن” في غزة الخميس

22 - نوفمبر - 2023

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القدس: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، أن إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس.

وقال كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي: “غدا (الخميس) يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين”، دون الكشف عن ساعة محددة لبدء عملية إطلاق سراح الأسرى.

وتعليقا على اتفاق الهدنة الإنسانية مع حركة “حماس” في قطاع غزة، أوضح كوهين: “هذا ليس وقفا لإطلاق النار، لكن هدنة لمدة 4 أيام تهدف إلى تحرير مختطفينا”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر الأربعاء، على اتفاق يتم بموجبه إطلاق 50 أسيرا من غزة بمقابل الإفراج عن 150 معتقلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية بالتزامن مع وقف إطلاق نار لمدة 4 أيام، يتم خلالها إدخال 300 شاحنة يوميا من المواد الإنسانية بما فيها الوقود الى عزة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان، فجر اليوم، إن الإفراج عن “10 رهائن” آخرين (بخلاف الخمسين المتفق عليهم) “سيؤدي إلى يوم هدنة آخر (خامس)”.

من جهتها، أعلنت الخارجية القطرية، فجر الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

(الأناضول)

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