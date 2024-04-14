إسرائيل بعد الهجمة الإيرانية: نجحنا عملياتياً وأخفقنا استراتيجياً

تمير هايمن/ رئيس المعهد

من الناحية العملياتية، كل شيء سار على ما يرام: الاستخبارات الأولية لشعبة الاستخبارات “أمان”، ونظام كشف فعال، ونظام اعتراض ممتاز للقوات الجوية.

أما من الناحية الاستراتيجية، فالوضع أكثر تعقيداً:

* فشلت إسرائيل والولايات المتحدة في ردع إيران عن الهجوم.

* ⁠تمكنت إيران من إيذاء إسرائيل دون إلزام الولايات المتحدة بهجوم مضاد بمشاركة إسرائيل.

* ⁠تحركت إسرائيل للمرة الأولى كجزء من ائتلاف. وهذا أمر فعال ومهم، ولكنه يحد من حرية التصرف رداً على ذلك.

* التحالف الذي عمل الليلة هو جواب “اليوم التالي” للحرب في غزة – وهذا ما يجب أن نسعى جاهدين للوصول إليه: تشكيل إقليمي ضد إيران وجبهة المقاومة.

سيأتي الرد الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ولكن لا ينبغي أن نخلق الوضوح بشأن هذه القضية، فلنترك الجانب الآخر يعاني من حالة عدم اليقين. الوقت في أيدينا، يمكن التفكير والتخطيط والتصرف بذكاء – النجاح في الدفاع يجعل هذا ممكنًا.

منشورات/ معهد بحوث الأمن القومي 14/4/2024