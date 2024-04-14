صحافة | عبرية

إسرائيل بعد الهجمة الإيرانية: نجحنا عملياتياً وأخفقنا استراتيجياً

14 - أبريل - 2024

النص بالفارسية: الصفعة القادمة أقوى. وبالعبرية: الخطأ القادم سيكون نهاية لدولتكم المزيفة

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تمير هايمن/ رئيس المعهد

من الناحية العملياتية، كل شيء سار على ما يرام: الاستخبارات الأولية لشعبة الاستخبارات “أمان”، ونظام كشف فعال، ونظام اعتراض ممتاز للقوات الجوية.

أما من الناحية الاستراتيجية، فالوضع أكثر تعقيداً:

* فشلت إسرائيل والولايات المتحدة في ردع إيران عن الهجوم.

تمكنت إيران من إيذاء إسرائيل دون إلزام الولايات المتحدة بهجوم مضاد بمشاركة إسرائيل.
تحركت إسرائيل للمرة الأولى كجزء من ائتلاف. وهذا أمر فعال ومهم، ولكنه يحد من حرية التصرف رداً على ذلك.

* التحالف الذي عمل الليلة هو جواب “اليوم التالي” للحرب في غزة – وهذا ما يجب أن نسعى جاهدين للوصول إليه: تشكيل إقليمي ضد إيران وجبهة المقاومة.

سيأتي الرد الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، ولكن لا ينبغي أن نخلق الوضوح بشأن هذه القضية، فلنترك الجانب الآخر يعاني من حالة عدم اليقين. الوقت في أيدينا، يمكن التفكير والتخطيط والتصرف بذكاء – النجاح في الدفاع يجعل هذا ممكنًا.

منشورات/ معهد بحوث الأمن القومي 14/4/2024

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  1. يقول Dr arabi:
    أبريل 14, 2024 الساعة 4:41 م

    إيران بانتظاركم.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 5:34 م

    لولا عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي أرسل طائراته لاعتراض الصواريخ الإيرانية لكانت عص الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة في خبر كان يا مكان في سالف العصر والأوان ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 5:38 م

    لا نجاح ولا هم يحزنون، لقد سارعوا إلى الدخول في الجحور والملاجئ كالفئران المذعورة والمفزوعة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥

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  4. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 7:00 م

    ههه كذب وافتراء من عصابة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي سرق أرض فلسطين العام 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀

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  5. يقول هدهد سليمان:
    أبريل 14, 2024 الساعة 9:57 م

    حلفكم الطموح اضغاث أحلام.
    قد تستطيعون اطالة دعم الأمريكان إلى فترة معينة لكن العالم الأوسع ومنه داعموكم and your biggest staunch supporters سءم وزهق ومل من شروركم ومن غروركم الذي لا حدود له والذي لا يجلب إلا الصداع لهم وتوريطهم في أوقات لا يريدون صداع ومشاكل فيها.
    رهانكم الوحيد هو تحالفكم مع أنظمة العربان حيث الولاء والإخلاص لكم اكثر من إخلاص الزوجة لزوجها.

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