“إسرائيل بوندس” تجمع مليار دولار لتمويل الاحتلال من حكومات الولايات والبلدات الأمريكية

تل أبيب: قالت شركة “إسرائيل بوندس” أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

جاء معظم الاستثمارات التي جمعتها الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية. وإسرئيل بوندس هي الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل.

وأُنشئ الصندوق عقب هجمات حماس على المستعمرات الإسرائيلية. وتلا ذلك قصف جوي إسرائيلي متواصل لقطاع غزة ، وكذلك هجوم بري.

وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي لإزرائيل بوندس إن المبلغ يمثل رقما قياسيا بالنسبة للشركة (الصندوق)، والذي قال إنه “يدل على الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وحول العالم”.

ومن المتوقع أن تكون كلفة الحرب مرتفعة وستحتاج إسرائيل إلى زيادة رأس المال لتعويض العجز.

وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج بالشركة “لمساعدتها في حشد يهود العالم للقيام بعمل فوري وعاجل من أجل إسرائيل”.

(وكالات)