إسرائيل بين اليهودية الدينية والصهيونية السياسية!

تبدو إسرائيل للكثيرين دولة دينية يهودية، فاسمها هو اسم أحد أنبياء العهد القديم، وفكرة قيامها فكرة دينية مرتبطة بـ«أرض الميعاد» وعلمها مأخوذ من فكرة ثوب الصلاة، ونشيدها (هاتيكفاه) مشبع بالروح اليهودية، ومظاهر الأساطير الدينية لليهود بارزة للعيان في أسماء المدن والقرى العربية التي غيروها إلى العبرية، ناهيك عن أن المتطرفين اليهود هم الذين يحكمون إسرائيل اليوم.
وفي المقابل فإن «الأب الروحي للصهيونية» تيودور هرتزل كان حسب كثير من المؤرخين ملحداً، أو على أقل تقدير لا ديني، وزميله ماكس نورداو، وحاييم وايزمان أول رئيس لإسرائيل كانا كذلك، وكان ديفد بن غوريون لا يؤمن بقصص التوراة، وكذا غولدا مائير، وكل هؤلاء يمكن أن يقال عنهم إنهم زعماء صهاينة، لكنهم لم يكونوا يهوداً بالمعنى الديني.
وعند الحديث عن الصهيونية، فإننا يمكن أن نشير إلى أن بدايات تلك الحركة كانت في القرن السابع عشر، حسب بعض مؤرخيها، وأنها لم تكن حركة يهودية، قدر ما كانت حركة بروتستانتية إنكليزية، حيث الرؤية البروتستانتية التي تقوم على أن اليهود هم «أداة الخلاص» وأن قيام دولتهم سيعجل بعودة المسيح، على عكس الرؤية الكاثوليكية التقليدية التي ارتكزت على أساس أن اليهود هم «قتلة المسيح» ومن ثم فإنه يجب التخلص منهم بإبعادهم من أوروبا إلى فلسطين، وهي العملية التي وجدت فيما بعد مبررها «الأخلاقي» فيما سمي «بعقدة الذنب الأوروبية» التي سوغت حشد الجهود لتهجير اليهود من بلدانهم الأوروبية إلى فلسطين، وهو الهدف الذي أجمع عليه – قبل ذلك – الصهاينة البروتستانت والكاثوليك، وإن كانت المنطلقات مختلفة.
تلقف المستعمرون البريطانيون هذه الأفكار الدينية، في منتصف القرن التاسع عشر، وحاولوا علمنتها وإبعادها عن إطارها الديني المسيحي، ليلتقوا فيما بعد – ومع نهاية القرن التاسع عشر ـ مع طروحات الصهيونية اليهودية التي كان رموزها إما ملاحدة أو لا دينيين، حيث لم يمض آب/أغسطس من العام 1897 إلا وقد عقد أول مؤتمر صهيوني يهودي برئاسة تيودور هرتزل، لتلتقي أهدافه كمؤسس للصهيونية اليهودية مع أهداف المستعمر البريطاني وريث الصهيونية المسيحية، بغض النظر عن مصالح اليهود في العالم.
والواقع أن الصهيونية ظلت حركة انعزالية وغير مقبولة لدى غالبية اليهود، وأن مصالح الصهاينة والمستعمرين – لا اليهود – هي التي دفعتهم للهجرة، رغم كونهم غير معنيين بها، لولا الجهود الكبيرة والدعم المقدم من أثرياء اليهود الأشكناز، ولولا تسهيلات النازية – بادئ الأمر – حيث سجل تعاون بين قيادات الصهيونية والنازيين لتسهيل ترحيل اليهود، عبر اتفاقية «هفارا» التي سمحت لليهود الألمان في الثلاثينيات ببيع أصولهم مقابل بضائع ألمانية ليبيعوها لاحقاً، ويستفيدوا من عائداتها، ولتأتي «المحرقة» فيما بعد، وتستفيد منها الحركة الصهيونية في تحقيق هدفها الأكبر بدفع يهود أوروبا للهجرة، مع عدم إغفال حقيقة أن اليهود في مجملهم لم يكونوا متحمسين للهجرة لولا ما سبق ذكره من دوافع.
لينصرف النظر عن العلاقة بين الحركة الصهيونية والحركات الاستعمارية الغربية، تم استجلاب الشعارات والصيغ الدينية اليهودية، لتأسيس أكبر قاعدة استعمارية غربية في البلاد العربية تحت غطاء ديني يهودي
ومع النجاح الصهيوني ـ الاستعماري في إقناع اليهود بالهجرة إلى فلسطين بدأ التفكير في طرد الفلسطينيين من أرضهم على اعتبار أنها أرض إسرائيل (إيريتس يسرائيل) وكان الشعار حينذاك «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» رغم كثير من الإشارات التي وردت لدى بعض الزعماء الصهاينة حول الوجود العربي في فلسطين، ووجوب «طرد العرب وأخذ أرضهم» حسب بن غوريون، وإشارة موشيه ديان إلى أن القرى اليهودية أقيمت على أنقاض قرى عربية.
وقد جاءت فكرة طرد الفلسطينيين من أرضهم لمواجهة إشكالية إنشاء دولة يهودية في فلسطين، مع وجود أغلبية عربية، وهنا تساوقت الفكرتان: فكرة التهجير اليهودي إلى فلسطين وفكرة التطهير العرقي الفلسطيني منها، وكانت النتيجة نكبة 1948، التي تم فيها إبعاد أكثر من 700 ألف فلسطيني خارج أرضهم، إثر مذابح رهيبة تمت بتواطؤ بين العصابات الصهيونية والمستعمر البريطاني آنذاك.
ولكي ينصرف النظر عن العلاقة بين الحركة الصهيونية والحركات الاستعمارية الغربية، والبريطانية منها على وجه الخصوص، تم استجلاب الشعارات والصيغ الدينية اليهودية، لتأسيس أكبر قاعدة استعمارية غربية في البلاد العربية تحت غطاء ديني يهودي، لتصبح إسرائيل فيما بعد وكيلة القوى الاستعمارية الغربية في المنطقة بعد رحيلها، على اعتبار أن تلك القوى هي وريثة «الصهيونية المسيحية» ومن ثم تصبح إسرائيل ذاتها وكيل الولايات المتحدة في المنطقة، بعد أن أصبحت أمريكا هي الوريث غير الشرعي للاستعمار الغربي والإمبريالية العالمية. وقد صرح هرتزل بالطابع والهدف الغربي للدولة، عندما ذكر أن اليهود إذا عادوا إلى ما أسماه وطنهم التاريخي «فإننا سنفعل ذلك، كممثلين للحضارة الغربية».
وعلى الرغم من أن شرائح دينية يهودية واسعة لا تزال إلى اليوم تعارض الصهيونية وتفرق بينها وبين اليهودية، إلا أن زعماء الصهاينة حاولوا ألا يفرقوا بين الصهيونية واليهودية، وذلك ليوفقوا بين ميولهم اللادينية ورغبتهم في إضفاء الطابع الديني على الدولة، وتم الخروج بفكرة أن اليهودية هي عرق أكثر منها ديانة، وهنا يؤكد بن غوريون أن «العربي يمكن أن يكون مسلماً أو مسيحياً، ويظل عربياً» لكن اليهودي لا يمكنه أن يكون على دين آخر، ويظل يهودياً، في إشارة إلى امتزاج اليهودية الدينية باليهودية العرقية.
يذكر عبدالوهاب المسيري أنه تعرف على فتاة يهودية أمريكية لم تكن تمارس أياً من الشعائر اليهودية، وأنها كانت تصر على تقديم نفسها بصفتها يهودية، وأنه قال لها: «سارة إن قلتِ أنك أعظم امرأة في العالم فسأصدقك، أما أن تسمي نفسك يهودية فهذا صعب علي تصديقه» ولكنها كانت تصر على ذلك التوصيف، وحين سألها: لماذا هذا الإصرار على اليهودية، بما أنها لا تمارس الشعائر؟ قالت «أريد أن أكون جزءاً من شيء قديم» وهي عبارة لها إيحاءاتها العرقية والسلالية.
ومع تحول اليهودية إلى عرقية أصبحت القداسة مرتبطة بالعرق لا الدين، وأصبح «شعب الله» هو مناط التقديس لا الله نفسه، أو أن صفات القداسة الإلهية قد حلت في الشعب، في شكل من اشكال «الحلولية اليهودية» – حسب المسيري – وفي تأثر واضح بمقولات تلمودية قديمة، وكذا بنظريات فلسفية أوروبية، تتكئ على الداروينية والنيتشوية، رغم اختلاف التفاصيل والمسارات.
كاتب يمني
” وكانت النتيجة نكبة 1948، التي تم فيها إبعاد أكثر من 700 ألف فلسطيني خارج أرضهم، إثر مذابح رهيبة تمت بتواطؤ بين العصابات الصهيونية والمستعمر البريطاني آنذاك. ” إهـ
وبتشجيع الدول العربية على أمل تحرير فلسطين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
ستطل إسرائيل دولة مارقة تاخذ الدين والديمقراطية وحقوق الانسان شعارات لها للتغطية على جرائمها التي لا تحصى منذ تاسيسها.
الصهاينة يدعون يا أخ محمد جميح أن علم إسرائيل مأخوذ من فكرة “ثوب الصلاة” وهذا ليس صحيح فثوب الصلاة لا يشير إلى مثل هذا الإدعاء. علم إسرائيل مأخوذ من فكرة أن “أرض إسرائيل” تمتد كما حددها أبو الصهيونية ثيودور هيرزل في مذكراته أنها تمتد من نهر الفرات إلى نهر النيل، وهو الخطين الأزرقين وبينهما نجمة داوود. الصهاينة جاؤوا بإدعاء “ثوب الصلاة” فيما بعد للتغطية على مخططاتهم الإستعمارية في العالم العربي التي تمتد من الفرات إلى النيل.
عزيزي محمد. شكرا لما قدمت.
كنتجة لما تفضلت به، فإنه لاتوجد علاقه سياسية بين الشعب اليهودي والقدس وكذلك فلسطين، القدس مجرد مدينة مقدسة والشعب اليهودي مجرد طائفة دينية تصلي باتجاه القدس. مجرد مدينة مقدسة لايهم من لديه السيادة عليها، ولكن ليس لليهود دولة او عاصمة او منطقة. إسرائيل ليست الشعب اليهودي بل هي كيان سياسي ذو مخالب أنشأ عام ١٩٤٨.
الذين يديرون البلاد هم مجموعة ملحدين استخدموا التوراة كذريعة لملكية الارض، لعب المستشرقين في تقديم التوراة المتداولة بعيدا عن النص العبري بتفسير مسيحي/انجيلي.والصهاينة يتكلمون عن كتابهم المقدس بالنسخة الإنجيلية وليس اليهودية. ان وجود إسرائيل هو اعتداء على الدين اليهودي.
الموضوع بحاجة لمزيد من الدقة والتمحيص
ننتظر مقالات الدكتور جميح كل أسبوع لأنها وجبة نافعة من المعلومات والتحليلات والرؤى التي تثرينا معرفياً وذهنيا.
شكرا له والشكر موصول لصحيفتنا المفضلة القدس العربي
على الاقل لا يزال في حاضرنا اناس محصنون من وباء التفاهة المنتشر من قبل من ليس عندهم سوى توزيع المدائح بأقنعة مختلفة و محذرون من هلاكه و لست ادري من سيقوم
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بارشاد الاجيال القادمة بعد رحيل نخبنا اليقظين ألف شكر لك اخي محمد على مقالك الكاشف تحياتي
بالفعل اسرائيل دولة استعمارية ، تخدم مخططات أوروبا وامريكا والغرب المسيحي على حساب الشعوب العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني خاصة. واليهود الحقيقيين يرفضونها
الاعجب في كل ذلك، أن الاشكناز وهم اليهود الغربيين ( القادمون من أوروبا) هم من يسيطرون على مؤسسات الحكم و يعتيرون السفارديم ( اليهود الشرقيين) مواطنين درجة ثانية و ينظرون إليهم احتقار ( خفي لكنه محسوس)، تغير الأمر قليلا في الاجيال الجديدة بعد صعود نخبة من يهود المشرق إلى سدة الحكم نتيجة دفع اهاليهم لهم للحصول على تعليم عالي
الفكرة ان هؤلاء الاشكناز اي يهود أوروبا غالبيتهم من اللادينيين او الملحدين وحين التخلي عن الإيمان اليهودي لا يتبقى كما يفترض الا العرق و الدم الذي مثلما قال المقال بات هو من ترتكز عليه الدولة الصهيونية!
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و لكن أين الاعجب الذي بدأت به تعليقي؟!
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هو فيما سيتبع أدناه لطفاً 👇
تتمة رجاءاً
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ان هؤلاء الاشكناز لو حللنا ال DNA لهم لوجدنا ان غالبيتهم ان لم يكن كلهم لا علاقة لهم بالعرق اليهودي اي ليسوا من نسل ابناء يعقوب النبي علبه السلام!
لأنهم يهود الدين بالوراثة وليس بالجين من اهليهم المنحدرون من منطقة بحر قزوين حين دخل اجدادهم إلى اليهودية كدين، بأمر ملكهم في حينها الذي أراد نوع من الاستقلال عن أوروبا المسيحية و عن الدولة العثمانية المسلمة، فاختار هو و شعبه في حينه الدخول إلى اليهودية،
هذه كل القصة و انحدر هؤلاء من نسل أولئك يورثون لهم الدين و ليس الجين
لذا فإن معظم من حكموا اسرائيل من الاشكناز هم غالبا ملحدين و ليسوا يهود عرقيا، وهنا يكمن العجب العجيب،
إذ ماذا بقى من أساطيرهم و حججهم ليستتدوا إليها؟!
لأن غالبيتهم صار بلا دين و بلا جين يهودي، فما بقي له من وعد يستند اليه بغض النظر عن كونه وعد ملفق؟!
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و المضحك في الأمر كونهم ليسوا يهود عرقيا بالتالي ليسوا ساميين، لكنهم يتهمون كل مخالفيهم و على رأسهم العرب الساميين بانهم اعداء السامية!