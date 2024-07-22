إسرائيل تأمر بإخلاء أجزاء واسعة من المنطقة “الإنسانية”في غزة

إسطنبول: طالب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، الفلسطينيين بالأحياء الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة بالإخلاء الفوري رغم أنها ضمن المنطقة التي زعم سابقا أنها إنسانية وآمنة.
وزعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، أنه في ضوء عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيرًا.
وأضاف: “لذلك، ستتم ملاءمة المنطقة ويدعو الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية لخانيونس بالإخلاء فورًا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي”.
وقبل أسبوعين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام وأماكن نزوح فلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
(الأناضول)
بل هي عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يدير الحرب على أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
هه الا لعنة الله على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يحصد أرواح أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
هه هاليفي الكلب المسعور الفاشل قاتل الأطفال والنساء في غزة العزة يبحث عن حماس بين الناس ولا يعلم أن أسود حماس سينتصرون بوعد إلهي يتفوق على الخردة العسكرية المهترئة الصدئة لعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀