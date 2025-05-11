إسرائيل تؤيد الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

فلسطينيون يحاولون الحصول على وجبة ساخنة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

القدس المحتلة: أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأحد دعم بلاده “الكامل” للخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة والتي لن تكون إسرائيل جزءا منها.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الألماني يوهان فاديفول “تدعم إسرائيل بشكل كامل خطة إدارة ترامب التي قدمها الجمعة السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي“.

وكان السفير الأمريكي في إسرائيل أعلن الجمعة إنشاء مؤسسة جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.

وأشاد ساعر بالخطة وقال إن المساعدات ستصل إلى المدنيين مباشرة وستمنع حماس من “وضع يدها عليها”.

وبحسب وزير الخارجية “خلال هذه الحرب، سمحت إسرائيل بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وسهّلت وصولها، لكن حماس سرقت هذه المساعدات من الشعب”.

وأضاف “إذا استمرت المساعدات بالوصول إلى حماس وليس إلى سكان غزة، فستستمر الحرب إلى الأبد”.

وأكد ساعر على تصريحات هاكابي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يشارك في توزيع المساعدات بل سيوفر “الأمن العسكري اللازم” ليتم إيصالها إلى المدنيين.

وقوبلت المبادرة الأمريكية بانتقادات دولية، إذ يبدو أنها تُغيّب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستُجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حاليا في غزة.

لكن هاكابي قال “ندعو الأمم المتحدة. ندعو كل منظمة غير حكومية. ندعو كل حكومة… ندعو كل من كان مهتما بالأمر للانضمام إلى هذه العملية”.

وعبر عن أمله في أن تُنفذ الخطة في وقت “قريب جدا” دون أن يقدم جدولا زمنيا لعملية الإغاثة أو معلومات إضافية عن المؤسسة غير الحكومية التي ستشارك فيها.

وقال هاكابي، وهو حاكم ولاية جمهوري سابق ومؤيد علني لإسرائيل، إن هناك “عدة شركاء وافقوا بالفعل على المشاركة في هذا الجهد” بدون أن يسميهم.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس لم تسمح إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر، وسط جمود في المحادثات مع حماس واستئناف هجومها في 18 آذار/ مارس منهية بذلك هدنة استمرت شهرين في الحرب التي اندلعت إثر هجوم الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وشهدت الهدنة زيادة في المساعدات التي دخلت القطاع، وأُطلق سراح أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح فلسطينيين أسرى لدى إسرائيل.

ورغم المخاوف من مجاعة وشيكة، تنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية تلوح في الأفق، وتتهم حماس بنهب المساعدات.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” باسم نعيم أن الخطة الأمريكية ليست بعيدة عن “التصور الإسرائيلي” للمساعدات.

وقال لفرانس برس إن “الخطة الأمريكية المقترحة ليست بعيدة عن التصور الإسرائيلي لعسكرة المساعدات”، مشددا على أن حق الشعب الفلسطيني “في الحصول على طعامه وشرابه ودوائه حق مكفول في القانون الإنساني الدولي حتى في حالة الحرب، وليس محل تفاوض، والكيان الإسرائيلي عليه القيام بواجباته كدولة احتلال”.

(أ ف ب)