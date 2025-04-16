إسرائيل تبدأ عزل أطباء عسكريين وقّعوا عريضة لإعادة الأسرى

القدس: شرع الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، في عزل أطباء عسكريين من الاحتياط وقّعوا عريضة تطالب بإعادة الأسرى ولو مقابل وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقال الأطباء الموقعون على العريضة، في بيان، إن سلاح الطب في الجيش بدأ في اتخاذ إجراءات لـ”ردع وعزل” مَن وقّعوا العريضة، وفق صحيفة “هآرتس”.

وأوضحوا أن قادة سلاح الطب يتصلون بالموقّعين، ممَّن يخدمون في الاحتياط، ويطلبون منهم سحب توقيعهم، وإلا يتم فصلهم.

وبالفعل جرى فصل إحدى الموقعات من الخدمة في وحدة بسلاح الجو، وفق البيان.

وتابع الموقعون، أن رئيس الأركان إيال زامير، وجّه قادة السلاح بأن يوضحوا لجميع أطباء الاحتياط الموقعين أنه “لا مكان للسياسة داخل الجيش”.

“هآرتس”، نقلت عن مصدر عسكري لم تسمه، إن “الجيش يريد نقل رسالة بأنه فوق الانقسامات السياسية، وليس ممكنا لجنود الاحتياط استخدام وضعهم العسكري للدعوة لإنهاء الحرب التي يشاركون فيها”.

وجنّدت إسرائيل نحو 360 ألفا من عسكريي الاحتياط للمشاركة في حرب الإبادة، التي تشنها على الفلسطينيين في غزة بدعم أمريكي مطلق.

وأسفرت هذه الإبادة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

والخميس الماضي، وقّع عشرات الأطباء العسكريين من الاحتياط عريضة، طالبوا فيها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجيش بإعادة الأسرى من غزة ولو عبر وقف الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ الخميس الماضي، تتوالى عرائض من عسكريين متقاعدين واحتياط، بينهم نشطون في الخدمة، تطالب باستعادة الأسرى، ولو بإنهاء الحرب على غزة، ولاحقا ظهرت عرائض من مدنيين وشرطيين سابقين.

ووفق بيانات موقع “عودة إسرائيل” غير الحكومي، الذي يمكن من خلاله للإسرائيليين توقيع العرائض إلكترونيا، وقع أكثر من 110 آلاف إسرائيلي حتى الأربعاء 37 عريضة، منها 8 عرائض وقعها نحو 10 آلاف من عسكريي الاحتياط والقدامى.

ويؤكد موقعو العرائض، الذي يزيد عددهم كل دقيقة تقريبا بالموقع، أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته.

فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته، بفصل موقعي العرائض العسكريين من الخدمة، معتبرين أنها “تقوي الأعداء في زمن الحرب”، وناعتين إياها بـ”التمرد” و”العصيان”.

(الأناضول)