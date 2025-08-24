إسرائيل تبدأ محو مدينة غزة وتحذير من “مذابح جماعية” غير مسبوقة

غزة – “القدس العربي”- (وكالات): قالت “وزارة الداخلية” في قطاع غزة، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يرتكب جرائم ومجازر بحق المدنيين الآمنين، ويشن عمليات نسف واسعة للأحياء السكنية بمدينة غزة باستخدام كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار، ضمن خطته لاحتلال المدينة.

والجمعة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه صدق على خطط الجيش لاحتلال غزة، متوعدا بإطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، ومهددا بتحويل المدينة إلى مصير مشابه لرفح (جنوب) وبيت حانون (شمال)، في إشارة إلى المناطق التي تعرضت لدمار واسع خلال الأشهر الماضية.

وأكدت “الداخلية” في بيان، أن ما ترتكبه إسرائيل من “جرائم يومية بحق المدنيين وعمليات نسف للأحياء السكنية، وممارسة كافة أشكال الإبادة الجماعية بشكل سافر يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية”.

وبشأن أوامر النزوح الإسرائيلية، دعت الوزارة المواطنين “للبقاء في منازلهم، أو الانتقال إلى أقرب مكان يشعرون فيه بالأمان عند الضرورة”.

وذكّرت بأن الفلسطينيين “عايشوا شهورا طويلة ويلات النزوح إلى الجنوب، وعانوا من أكاذيب الاحتلال وخداعه، لذلك ندعو إلى الحذر وعدم تكرار الخطأ”.

وأشادت “داخلية غزة”، بصمود الفلسطينيين في مواجهة “مخططات الاحتلال الإجرامية الرامية لتهجيرهم وحشرهم في مناطق ضيقة لا تصلح للحياة”.

وأشارت إلى أن إسرائيل “تجبر المواطنين بمدينة غزة والنازحين فيها على المغادرة تحت واقع المجازر اليومية، وسياسة التجويع والإرهاب النفسي عبر الإعلام ووسائل الاتصال”.

وخلال الأيام الماضية، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات على منطقتي أبو إسكندر وجباليا النزلة شمال مدينة غزة، طالبت الفلسطينيين بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا.

وناشدت الوزارة “المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المدنيين، ووقف مخططات تهجير سكان محافظتي غزة وشمال غزة”.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إسرائيل بأنها بدأت فعليا في تنفيذ خطتها غير المشروعة لتدمير مدينة غزة وفرض هيمنتها العسكرية غير القانونية عليها.

وقال المرصد في تقرير جديد أصدره، إن جيش الاحتلال بدأ عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي المدينة وشرقها وشمالها، في هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي نحو قلبها من ثلاثة محاور، في تصعيد يشكّل مرحلة جديدة ضمن “جريمة الإبادة الجماعية” المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 23 شهرًا.

وأكد المرصد الحقوقي أن هذا الهجوم العسكري يجري تنفيذه على الأرض بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميًا عن بدء عملية “عربات جدعون 2” في 20 أغسطس الجاري، وتنفيذ “العمليات التمهيدية والمراحل الأولية” منها، مشيرًا إلى أنّ أكثر من مليون إنسان يعيشون اليوم محاصرين في أقل من 30% من مساحة المدينة، ومهدّدين جميعًا بالتهجير القسري نحو الجنوب ضمن هذه الخطة الرامية إلى محو غزة وإخضاعها للتدمير المنهجي والسيطرة العسكرية الكاملة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثّق تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لروبوت مفخخ في حي “الصفطاوي” شمال مدينة غزة، وذلك بعد توغّل قوة عسكرية تضم عدة آليات وجرافة نحو منطقة أبو شرخ شمال الحي، حيث وضعت الروبوت وفجرته عن بُعد، ما أسفر عن دمار واسع في المكان.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية فجرّت أيضًا روبوتات في منطقة الوحيدي بجباليا البلد، وكذلك في منطقة الزرقاء جنوب جباليا البلد لتدمير المزيد من المنازل والمربعات السكنية، فيما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية أحزمة نارية عنيفة على جباليا البلد تركزت في منطقة دوار ابو شرح ومقبرة جباليا النزلة.

ونبه إلى أنّ القوات الإسرائيلية، إلى جانب استخدامها الروبوتات المفخخة بأطنان من المتفجرات، كثّفت من إطلاق أسراب من طائرات “كواد كابتر” المحمّلة بصناديق من المتفجرات شديدة الانفجار، حيث تُسقِط هذه الطائرات حمولتها داخل المباني أو فوق الأسطح قبل أن تفجّرها، مسببة دمارًا واسعًا لا يقلّ عن ذلك الناجم عن تفجير الروبوتات أو غارات الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأكد المرصد أنّ فريقه الميداني وثّق تدمير العديد من المباني العالية والمربعات السكنية في حي الصفطاوي، وكذلك في جباليا النزلة، خلال الأيام الماضية، رغم أنّ هذه المناطق وأطرافها ما تزال تضم أعدادًا كبيرة من السكان والنازحين من شمال غزة، الذين اضطروا للفرار مجددًا تحت وطأة القصف والتفجيرات.

ولفت إلى أنّ عمليات التدمير شمالًا تجري ضمن خطة عسكرية إسرائيلية متكاملة تشمل مختلف أنحاء مدينة غزة، حيث تُنفَّذ عمليات مماثلة شرقي المدينة، خصوصًا في حيي التفاح والشجاعية، وكذلك جنوبًا في حي الزيتون حيث دُمّر أكثر من 500 منزل حتى الآن، فضلًا عن حي الصبرة الذي شهد تدمير عددًا من المربعات السكنية باستخدام الروبوتات المفخخة أو عبر القصف بالصواريخ والقنابل المدمرة، بما في ذلك منازل مأهولة.

وشدد الأورومتوسطي على أن ما يجري من تدمير شامل يصاحبه نمط متكرّر من جرائم القتل المتعمّد، من خلال استهداف مباشر لكل من يتحرّك في هذه المناطق، حتى أولئك الفارّون من الموت، كما حصل مع الطفلين الشقيقين عوض ونادين إحسان سعد الله، اللذين قتلا السبت إثر غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين قرب مسجد حمزة في منطقة جباليا النزلة.

وأضاف أنّ هذه الممارسات تخلّف آثارًا كارثية لا رجعة عنها على مئات آلاف المدنيين الذين يعانون أصلًا من التجويع والنزوح ويتعرّضون للقصف والقتل اليومي، بينما تُمحى مدينتهم مربعًا تلو الآخر أمام أعينهم، وسط تعاجز دولي وصمت غير مبرَّر إزاء واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

في السياق، طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها أمام السياسة الإسرائيلية “المدمرة”، محذرا من حدوث فوضى بالمنطقة جراء ذلك.

جاء ذلك وفق تصريحات متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، الأحد.

وحذر أبو ردينة “من سياسة الاحتلال (الإسرائيلي) الساعية لعدم وقف عدوانه (على الشعب الفلسطيني)، وفرض ترتيبات تتيح له مواصلة حرب الإبادة والتجويع لفرض التهجير القسري على أبناء شعبنا، ومواصلة الاستيطان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية (المحتلة)”.

وأضاف أن “دولة الاحتلال تتحدى جميع دعوات المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة وقف الحرب (الإبادة الإسرائيلية بغزة)، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ما جرى في قرية المغير من تدمير وتخريب لممتلكات المواطنين”.

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية “بتحمل مسؤولياتها أمام هذه السياسة الإسرائيلية المدمرة، والتي ستؤدي إلى حدوث فوضى تشمل المنطقة بأسرها”.

وأعرب عن “استغراب الجانب الفلسطيني حيال هذا الصمت الأمريكي غير المبرر وغير المسؤول”.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت بأغلبية الأصوات ما وصفتها بـ”المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، وهي “نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن حماس والسلطة الفلسطينية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.