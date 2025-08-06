سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل تبعد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

منذ ساعتين

حجم الخط
0

القدس: قررت  الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة شهور.

وقالت محافظة القدس في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه “بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت ثمانية  أيام، صدر قرار نهائي من قبل ما يسمى قائد منطقة القدس بشرطة الاحتلال أمير أرزاني بإبعاد مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة  شهور”.

وكان المفتي حسين استنكر، في خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى الشهر الماضي، سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقامت الشرطة الإسرائيلية بعدها بتسليمه قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل تجدد إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى
27 - يوليو - 2025
قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في باب السلسلة بالقدس
20 - يوليو - 2025
الاحتلال يشرع بهدم منزل في بلدة سلوان بالقدس
9 - يوليو - 2025
سلطات الاحتلال تهدم مبنى فلسطينيا يضم 8 شقق و15 محلا في القدس
8 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية