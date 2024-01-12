إسرائيل تتابع المجازر والتدمير… واتفاق لإدخال أدوية

غزة-«القدس العربي» ـ وكالات: واصل الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مجازره في غزة، موقعا عشرات الشهداء.

وفيما ينذر انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود “بوقوع كارثة إنسانية جديدة”، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إدخال أدوية للقطاع.

وفي مخيم خان يونس جنوب القطاع، استشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عرام، كما أحدت القصف دمارا واسعا في المنازل والممتلكات. وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف في محيط مسجد شهداء المجمع الإسلامي، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وجرح آخرين، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وأشارت قناة “الجزيرة” إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي السلام شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وخلّفت عددا من الشهداء والمصابين.

كما أشارت إلى قصف استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، خلّف 3 شهداء وعددا من المصابين. وأضافت أن أعمدة الدخان تصاعدت إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ووفق وزارة الصحة في غزة فإن عدد الشهداء منذ بدء العدوان، وصل إلى 23708 شهداء.

وقالت في بيان “ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 23708 شهداء و60005 إصابات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضافت “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيداً و248 إصابة، وهذا ما وصل الى المستشفيات فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

كما استشهد 6 مواطنين، وجرح آخرون، إثر قصف الاحتلال لمنزل قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

في الموازاة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات عن مستشفى شهداء الأقصى بسبب نفاد الوقود “ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية جديدة”.

وأعرب في بيان نشره على منصة “تليغرام”، عن قلقه من “حالات وفاة قد يتعرض لها المرضى والأطفال، خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانة”. في السياق، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي، إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.

وأضافت في بيان صحافي، أن قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستقوم “يونيسف” بإدخالها إلى القطاع.

في حين ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب توصلت إلى ترتيب مع دولة قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقال البيان إنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن “في الأيام القليلة المقبلة”.