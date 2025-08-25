إسرائيل تتحدى العالم وتعدم الإعلاميين والمسعفين في غزة

غزة ـ «القدس العربي»: في تأكيد جديد على تعمد جيش الاحتلال إعدام الصحافيين في ميادين العمل، ضمن محاولات منع تغطية المجازر الدامية، ارتقى زملاء وعدد من أفراد الطاقم الطبي وفريق الإنقاذ، جراء استهداف مباشر لأحد مباني مشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس. وقد وُثّقت المجزرة على الهواء مباشرة، في الوقت الذي صعّدت فيه إسرائيل من هجماتها ضد القطاع، وعمليات نسف المنازل في مناطق التوغل.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة، أن 61 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر الإثنين بينهم 21 في قصف مستشفى ناصر.

ومع تصاعد المجازر، أعلنت وزارة الصحة عن وصول 58 شهيداً و308 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى مشافيها، ما يرفع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 62744 شهيداً و158259 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مجزرة الصحافيين وطواقم الإسعاف

وفي تفاصيل المجزرة الدامية التي طالت الصحافيين، كان العمل بالإمكانيات الطبية البسيطة يمضي في مشفى ناصر، الذي يقدم خدماته لسكان مدينة خان يونس والنازحين فيها، حين استهدفت قوات الاحتلال بصاروخ الطابق الرابع من المشفى، دون سابق إنذار، ليحدث انفجار كبير أسفر عن دمار واسع في المكان. ولم تمض سوى لحظات حتى وصلت الطواقم الطبية، وفريق الإنقاذ برفقة عدد من الصحافيين، الذين حضروا لتغطية القصف، ليقوم الاحتلال باستهداف المكان بصاروخ ثانٍ، ويرتكب المجزرة الدامية التي أدت لاستشهاد 20 مواطناً بينهم خمسة صحافيين وطبيب وعدد من أفراد الدفاع المدني.

نائب نقيب الصحافيين لـ«القدس العربي»: الاحتلال يريد قتل الصوت والصورة

وقالت وزارة الصحة، إن الاستهداف الأول للطابق الرابع أعقبه استهداف ثانٍ عند وصول الطواقم الإسعافية لانتشال الضحايا، ما أسفر عن العدد الكبير من الشهداء. وقد وثّقت لقطات مصوّرة بهواتف نقالة، لحظة الاستهداف الثاني، حين كان أحد الطواقم الطبية يعرض ثوب أحد زملائه الأبيض الملطخ بالدماء، جراء إصابته في الاستهداف الأول أثناء عمله في إحدى غرف العمليات. كما وثّقت لقطات بثتها فضائيات مباشرة لحظة الضربة الثانية، حيث استهدف صاروخ إسرائيلي فريق الدفاع المدني، وهو يقوم بانتشال ضحايا القصف الأول. ووجهت وزارة الصحة نداء استغاثة لحماية ما تبقى من الخدمات الصحية، وطالبت بحماية الطواقم الإنسانية. وأعلنت إدارة المشفى عن ارتقاء الزملاء: حسام المصري (مصور صحافي مع وكالة رويترز)، ومحمد سلامة (مصور صحافي مع قناة الجزيرة)، ومريم أبو دقة (صحافية مع عدة وسائل إعلام بينها «إندبندنت» عربية ووكالة AP، ومعاذ أبو طه (صحافي مع شبكة NBC الأمريكية)، وأحمد أبو عزيز وهو خريج معهد الأخبار والصحافة في تونس. كما أصيب الزملاء حاتم عمر وجمال بدح ومحمد سلامة، وارتقى الدكتور محمد الحبيبي جراء القصف.

وأكد عدد من الصحافيين الذين كانوا في باحة المشفى، أو في خيام إقامتهم أمام بوابته لـ»القدس العربي»، أن الأوضاع كانت عادية، حيث كان بعضهم يجهز معداته للتغطية أو للتحضير لظهور مباشر عبر الفضائيات، حين هز الانفجار المبنى وأحدث حالة من الهلع. وأوضحوا أن منطقة مشفى ناصر كانت مراقبة إسرائيلياً بالطائرات المسيرة، منها طائرات «كواد كابتر» التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، فيما تحاصر المنطقة بالكامل الدبابات المتوغلة شمالا وجنوباً وشرقاً.

منع التغطية

وقال الدكتور تحسين الأسطل نائب نقيب الصحافيين، لـ»القدس العربي»: «ما حدث جريمة حرب، كما المجازر الأخرى التي طالت الصحافيين. يريد الاحتلال منع أي صوت، أو صورة توثق العدوان والمجازر ضد غزة». وأضاف أن التغطية الإعلامية الميدانية فضحت إسرائيل، وأظهرت حجم المجازر والمجاعة، «ولذلك ارتكب الاحتلال جريمته». وأكد ضرورة تحرك دولي عاجل لحماية الصحافيين الفلسطينيين ومعاقبة إسرائيل، مشددا على أن الصحافيين سيواصلون عملهم رغم تعرضهم للقتل المتعمد. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب ارتفع إلى 246، مشيراً إلى أن الخمسة الأول ارتقوا في «جريمة مروعة» بقصف مجموعة صحافيين كانوا في مهمة تغطية صحافية في مستشفى ناصر. وندد المكتب بالجريمة، ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب وكل المؤسسات الصحافية العالمية إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة، محملاً الاحتلال وأمريكا المسؤولية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت لاحق استشهاد الصحافي حسن دوحان برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع. وقال المكتب في بيان: «ارتفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 246 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، وذلك بعد استشهاد الصحافي حسن دوحان الذي يعمل مع صحيفة الحياة الجديدة». وأوضح أن دوحان قُتل بعد إصابته بطلق ناري في منطقة مواصي خان يونس.

وأعلن مدير مشفى ناصر، عاطف الحوت، أنّ بعض غرف العمليات توقفت عن العمل جراء القصف، موضحا أن نحو 1000 مريض يتواجدون في المستشفى الذي لا تزيد سعته عن 140 سريرًا. وأكد جهاز الدفاع المدني أن الاستهداف الأخير هو الـ26 لفرقه منذ بدء الحرب، مشيراً إلى أنه لم تتبق سوى سيارة دفاع مدني واحدة عاملة في خان يونس، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال هجمات على مناطق شرق ووسط وجنوب خان يونس، وأعلنت الطواقم الطبية عن استشهاد شاب من عائلة الأسطل في قصف طال شارع 5 شمال المدينة، وآخر من عائلة معمر في استهداف وسط المدينة، كما ارتقى ثلاثة شهداء قرب كلية العلوم والتكنولوجيا جنوباً، وشهيد وأصيب سبعة بقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس غربا.

أما في وسط القطاع، فاستمرت عمليات إعدام السكان المجوعين، قرب مركز المساعدات في «محور نتساريم». وأعلنت مستشفى العودة في النصيرات عن استقبال ستة شهداء و15 إصابة نتيجة إطلاق النار على تجمعات المواطنين. كما ارتقى أربعة من عناصر تأمين المساعدات في «كيسوفيم» شرق دير البلح، واستشهدت سيدة مسنّة شرق بلدة المصدر، إضافة إلى شهيد في وسط النصيرات.

وفي مدينة غزة، ارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف جوي على منزل في الكرامة شمال غرب المدينة. وتواصلت عمليات التوغل البري في حي الزيتون مع نسف منازل وقصف مدفعي وغارات على حي الشجاعية، رافقها إطلاق نار من مروحيات ومسيرات «كواد كابتر». كما شهد شمال القطاع انفجارات ضخمة نتيجة نسف مبانٍ جديدة في جباليا النزلة، إلى جانب قصف عنيف على المنطقة الغربية والشمالية. ووثّقت لقطات مصورة إلقاء طائرات مسيرة قنابل على منازل هناك. وسجّل الاحتلال عمليات نسف في الزرقا وقصفاً مدفعياً لجباليا، ضمن مساعيه لتهجير السكان وتدمير المنطقة.

وفيات المجاعة

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بسبب المجاعة، وسوء التغذية، بينهم طفلان، خلال الساعات الـ14 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة إلى 300 بينهم 117 طفلاً.

وقال عدنانً أبو حسنة، الناطق باسم «الأونروا»، إن ما يحدث في غزة «مجاعة حقيقية بكل المقاييس»، مضيفا: «لدينا 6 آلاف شاحنة تنتظر بعد إعلان المجاعة، فما المبرر لمنعها؟». وأكد أنه إذا فُتحت المعابر لإدخال مئات الشاحنات يوميا يمكن البدء بعكس اتجاه المجاعة. وأضاف محذراً: «لا وقت لنضيعه، يجب فتح المعابر والسماح للأونروا بالقيام بعملها».

من جهته، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال يواصل استخدام التجويع كسلاح، ويمنع دخول المواد الغذائية، متهما إياه بـ»عسكرة» المساعدات وتحويلها إلى أداة للقتل، إلى جانب تدمير البنية التحتية الزراعية وآبار المياه بشكل ممنهج. ميدانيا، أعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنها استهدفت دبابة «ميركفاه» صهيونية بقذيفة «الياسين 105» في محيط مسجد الفاروق جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما ذكرت ان مقاتليها تمكنوا الأحد من استهداف دبابة للاحتلال من نوع «ميركفاه» بعبوة أرضية شديدة الانفجار داخل بيارة أبو مراحيل جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.