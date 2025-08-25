إسرائيل تتعامل مع الصحافيين الفلسطينيين كخطر إستراتيجي وترتكب بحقهم جريمة حرب ممنهجة 

غزة- “القدس العربي”:

حملت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن “جرائم الحرب الموصوفة”، التي ترتكب يوميًا بحق الصحافيين الفلسطينيين.

وقالت النقابة في بيان أصدرته إن إسرائيل تتعامل مع الصحافة الفلسطينية كـ”خطر إستراتيجي يجب القضاء عليه”، وذلك في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة وإسكات الشهود.

وأعلنت النقابة في تقرير جديد أصدرته، أنها ومنذ أكتوبر 2023 وحتى نهاية تموز 2025، وثّقت، استشهاد 240 صحافيا في قطاع غزة منذ بدء العدوان، بعضهم قُتل مع أسرته في استهداف متعمد لمنازلهم.

كما وثقت اعتقال 147 صحافيا وصحافية، بينهم نحو 20 صحافية تعرضن لاعتداءات وتعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى احتجاز العشرات من الصحافيين رهن الاعتقال الإداري بلا لوائح اتهام أو محاكمة.

وأشارت إلى أن الاحتلال يمارس التعذيب والاعتداء على الصحافيين الأسرى بشكل ممنهج، يشمل الضرب والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، ومصادرة الأدوات الصحافية.

وقالت النقابة إن ملف الأسرى الصحافيين “يكشف الطبيعة القمعية للاحتلال”، حيث إن معظم الصحافيين معتقلون إداريًا دون تهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، فيما هناك عدد من الصحافيين “في حالة من الإخفاء القسري منذ شهور طويلة”.

وإضافة إلى ذلك، أوضحت النقابة أن الصحافيين يعيشون ظروفا قاسية، جراء حرمانهم من قبل سلطات السجون من الزيارات، واستمرار عمليات التعذيب النفسي والإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت أن ما يحدث يمثل “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، تستوجب ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتهمت إسرائيل بأنها تنتهك بشكل صارخ اتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن 2222، وتقوم بشكل ممنهج بإخفاء الأدلة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي في غزة والضفة.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين الأسرى، وإلغاء سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لبحث جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني.

وشددت على ضرورة فرض عقوبات دولية على قادة وساسة وضباط الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية عاجلة للصحافيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال محمد اللحام رئيس لجنة الحريات في النقابة: “إن استمرار صمت المجتمع الدولي يعني التواطؤ مع الاحتلال في جريمته ضد الصحافة الفلسطينية”.

وتابع: “هذه السياسات تؤكد أن الاحتلال لا يستهدف أفرادًا بقدر ما يسعى إلى تجريم العمل الصحافي الفلسطيني برمته، عبر شيطنة الصحافيين ووصمهم بالتحريض، في محاولة لإقناع العالم أن الكاميرا أخطر من البندقية، وإن الصحافة الفلسطينية خطر استراتيجي وجب القضاء عليها، بكل الأشكال بما فيها الاعتقال والاغتيال”.