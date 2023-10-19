إسرائيل تتعمد قصف المخابز في قطاع غزة لقتل مزيد من المدنيين 

غزة: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، إن إسرائيل تتعمد قصف واستهداف محيط المخابز أثناء اصطفاف المواطنين على أبوابها، بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا.

وذكر “الإعلام الحكومي” في بيان، أنه رصد ووثّق استهداف إسرائيل 5 مخابز بشكل مباشر أو بمحيطها في مناطق مختلفة بغزة” ما “أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى”.

ولفت إلى أن هدف إسرائيل من ذلك هو “إيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين”.

وتابع البيان ذاته: “هذه الجرائم تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرام الاحتلال، وتوضح للعالم مجددا طبيعة بنك أهدافه الذي تستهدفه غاراته”، في إشارة إلى المدنيين.

وطالب بـ”إدانة واضحة وموقف حازم من المجتمع الدولي، وتدخل عاجل لوضع حد لتغوّل الاحتلال على دماء شعبنا، وجريمته الإنسانية بحق المدنيين التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال”.

ولليوم الثالث عشر تواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

(الأناضول)