إسرائيل تتهم إيران بمحاولة الهجوم على سفارتها في باكو 

تل أبيب: اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إيران بالوقوف وراء محاولة الهجوم على سفارة تل أبيب في أذربيجان.

والثلاثاء، أحبطت السلطات الأمنية في أذربيجان، محاولة هجوم على مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة باكو، واعتقلت مواطنا أفغانيا يشتبه في تخطيطه للهجوم، وفق قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.

وقال كوهين، الذي يزور صربيا حاليا، في أول اتهام رسمي من تل أبيب لطهران بالوقوف وراء الواقعة: “إيران وراء محاولة الهجوم على السفارة الإسرائيلية في أذربيجان”.

وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإن “الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها في أذربيجان تم تمويلها وتلقت تعليمات من إيران”.

ودعا كوهين المجتمع الدولي إلى تشكيل “جبهة موحدة للتصدي لإيران وأذرعها الإرهابية في العالم”، على حد قوله.

ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي حتى اللحظة.

(الأناضول)