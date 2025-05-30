إسرائيل تتهم ماكرون بشنّ “حرب صليبية على الدولة اليهودية”

القدس: اتهمت إسرائيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بشنّ “حرب صليبية على الدولة اليهودية”، بعدما دعا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف أكثر حزما حيال الدولة العبرية ما لم يتحسن الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “لا يوجد حصار انساني. هذا كذب فاضح”، مذكرة بأنها عاودت السماح بإدخال المساعدات الى القطاع. وأضافت “لكن عوضا عن ممارسة الضغوط على الإرهابيين الجهاديين، يريد ماكرون مكافأتهم من خلال منحهم دولة فلسطينية. لا يوجد أي مجال للشك في أن عيدها الوطني سيكون في السابع من تشرين الأول/أكتوبر”، في إشارة الى هجوم حماس عام 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

واضافت الوزارة أنّ “حماس أشادت بتصريحات ماكرون. وحماس تعرف السبب”.

ورفعت إسرائيل الأسبوع الماضي جزئيا الحصار الذي تفرضته على غزة منذ أكثر من شهرين، والذي منعت بموجبه دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والأدوية.

من جانبه، صعّد ماكرون تصريحاته الداعمة للفلسطينيين.

وقال الجمعة إنّه يجب على الدول الأوروبية أن “تشدّد موقفها الجماعي” ضد إسرائيل إذا لم تستجب بشكل مناسب للوضع الإنساني في غزة.

وأضاف أمام مؤتمر في سنغافورة أنّ الغرب يخاطر “بفقدان كل مصداقيته أمام العالم” إذا “تخلى عن غزة … وسمح لإسرائيل بأن تفعل ما تشاء”.

كما أكد أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي” معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر دولي برئاسة فرنسا والسعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في حزيران/يونيو المقبل، بشأن حلّ الدولتين.

وقال دبلوماسي في باريس مطّلع على التحضيرات للمؤتمر، إنّه من المفترض أن يمهّد لاعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية.

وفي نيسان/أبريل، أعلن ماكرون أنّ فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في حزيران/يونيو.

(أ ف ب)