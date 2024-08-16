إسرائيل تتوقع من حلفائها مساندتها ضد إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران

القدس: أكد وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة اثناء لقائه نظريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في “مهاجمة أهداف مهمة” في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران.

وقال في بيان صادر عن مكتبه “تتوقع إسرائيل من فرنسا والمملكة المتحدة أن تقولا لإيران بشكل واضح وعلني إنه ممنوع مهاجمة إسرائيل، وإذا هاجمت إيران، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سينضم إلى إسرائيل، ليس فقط للدفاع عنها ولكن أيضًا لمهاجمة أهداف مهمة” في إيران.

(أ ف ب)