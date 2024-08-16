سياسة | دولي

إسرائيل تتوقع من حلفائها مساندتها ضد إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران

16 - أغسطس - 2024

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القدس: أكد وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة اثناء لقائه نظريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في “مهاجمة أهداف مهمة” في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران.

وقال في بيان صادر عن مكتبه “تتوقع إسرائيل من فرنسا والمملكة المتحدة أن تقولا لإيران بشكل واضح وعلني إنه ممنوع مهاجمة إسرائيل، وإذا هاجمت إيران، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سينضم إلى إسرائيل، ليس فقط للدفاع عنها ولكن أيضًا لمهاجمة أهداف مهمة” في إيران.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 16, 2024 الساعة 4:33 م

    ههه الحلفاء هم الذين زرعوا هذه الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المجرمة الخطيرة في قلب فلسطين العام 1948 بعدما تخلصوا من هذه القذارة الصهيونية و نظفوا شوارع القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز من أمثالك يا كاتس الصهيوني اليهودي ✌️🇵🇸🤔🚀🐒🚀

    رد

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