إسرائيل تتّهم البابا فرنسيس بـ”ازدواجية المعايير” بعد انتقاده ضرباتها في غزة

القدس: اتهمت إسرائيل البابا فرنسيس السبت بـ”ازدواجية المعايير” إثر تنديده بقصف استهدف أطفالا في غزة ووصفه ذلك بأنه “وحشية”، وذلك عقب غارة إسرائيلية على القطاع الفلسطيني أسفرت عن استشهاد سبعة أطفال من عائلة واحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي لحرب إسرائيل ضد الإرهاب الجهادي (…) وهي حرب متعددة الجبهات فرضت عليها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”.

أضاف “كفى اتباعا لمعايير مزدوجة والتصويب على الدولة اليهودية وشعبها”.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية الجمعة منزلهم في شمال القطاع.

وقال البابا لأعضاء حكومة الفاتيكان “أمس لم يسمحوا لبطريرك (القدس) بالدخول إلى غزة كما وعدوا. أمس تم قصف أطفال. هذه وحشية، هذه ليست حربا”.

أضاف “أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي”.

وزعم بيان الخارجية الإسرائيلية أن “الوحشية هي في اختباء إرهابيين وراء أطفال بينما يحاولون قتل أطفال إسرائيليين، والوحشية هي في احتجاز إرهابيين 100 رهينة لمدة 442 يوما، بينهم رضيع وأطفال، وإساءة معاملتهم”، في إشارة إلى مسلحي حماس.

أضافت الوزارة الإسرائيلية “للأسف، اختار البابا تجاهل كل هذا”.

كان البابا فرنسيس (88 عاما) قد دعا إلى السلام، عقب هجوم حماس غير المسبوق على الأراضي الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والحرب التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى البابا بتصريحات أكثر حدّة تجاه العمليات الحربية الإسرائيلية.

وقال في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ “غطرسة الغزاة… تسود على الحوار في فلسطين”، في موقف نادر يتناقض مع الحياد التقليدي الذي يعتمده الحبر الأعظم.

وفي مقتطفات من كتاب نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر، دعا إلى إجراء “دراسة متأنية” بشأن ما إذا كان الوضع في غزة “يتوافق مع التعريف التقني” للإبادة الجماعية، وهو اتهام رفضته إسرائيل بشدّة.

وكان الكرسي الرسولي اعترف بدولة فلسطين في العام 2013 ويقيم معها علاقات دبلوماسية، ويؤكد دعمه حلّ الدولتين.

(وكالات)