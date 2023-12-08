إسرائيل تجلي في 24 ساعة 40 جنديا أصيبوا في معارك غزة 

القدس: أعلن مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، الجمعة، أن 40 جنديا مصابا نقلوا إليه من القتال في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن المستشفى أنه “تم إجلاء 40 مصابا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى سوروكا (جنوب)”.

وقال المستشفى إنه إضافة إلى ذلك “تم نقل جنديين أصيبا خلال عملية البحث عن أسرى إسرائيليين في غزة، حيث يتواجدان في غرفة العناية المركزة”.

وأضاف “يتلقى العلاج في المستشفى حاليا 42 جريحا في مختلف الأقسام، 10 منهم في حالة خطيرة”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة جنديين “بجروح خطيرة” خلال عملية “فاشلة” لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 4 من جنود، منذ فجر الجمعة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبناء على بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي، قُتل نحو 20 عسكريا إسرائيليا، خلال الساعات الـ72 الماضية، من إجمالي الـ420.

وفي شأن متصل، تداول نشطاء مقاطع فيديو لعمليات نقل مصابين من الجنود الإسرائيليين في الجليل الأعلى بعد استهدافهم من المقاومة في جنوب لبنان.

نقل إصابات عبر المروحية من ثكنة متات التي تم استهدافها من لبنان عصر اليوم 🇵🇸🇱🇧 واعلنت اذاعة جيش الاحتلال عن اندلاع حريق في ثكنة “متات” بالجليل الأعلى بعد استهدافها بصاروخ من لبنان. pic.twitter.com/HZzobBKdDM — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 8, 2023

(الأناضول)