إسرائيل تجلي 60 بالمئة من سكان مستوطنة “سديروت”

تل أبيب: أجلت إسرائيل، الخميس، 60 بالمئة من سكان مستوطنة “سديروت” في غلاف غزة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن الإجلاء مستمر لسكان “سديروت” إلى فنادق في وسط “إسرائيل” لمدة أسبوع.

وأضافت: “بقي في سديروت حوالي 13 ألف نسمة، أي حوالي 40 بالمئة من السكان”.

في سياق متصل، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن هيئة الطوارئ الوطنية (NAE) في وزارة الدفاع، أعلنت عن إطلاق برنامج يسمح لسكان سديروت بالانتقال إلى الفنادق ودور الضيافة المدعومة من الدولة وسط البلاد.

والأربعاء، دعا رئيس بلدية سديروت “ألون دافيدي” الحكومة إلى إخلاء جميع سكان المدينة بشكل منظم بسبب الحرب.

وأشار “دافيدي” إلى أن الكثير من السكان “لا يستطيعون تحمل تكاليف الإخلاء المالية بمفردهم”.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، كانت “سديروت” مسرحا لاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، كما شهدت سقوط عشرات الصواريخ من قطاع عزة.

وسبق أن أخلت إسرائيل عددا من المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)