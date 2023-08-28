إسرائيل تجمد التسهيلات الممنوحة لغزة وتنفذ مناورات عسكرية على الحدود الشمالية والجنوبية

غزة – “القدس العربي”:

قررت السلطات الإسرائيلية تجميد خطة زيادة التصاريح الممنوحة لعمال قطاع غزة، ونفذت في ذات الوقت مناورة عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع القطاع، في ظل حالة التوتر والتصعيد الحاصلة حاليا، والتي تنذر باندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات، بسبب تهديدات إسرائيل الأخيرة باغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري.

تجميد تسهيلات غزة

وأوقفت سلطات الاحتلال خطة زيادة التسهيلات المقدمة لقطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة حماس، والتي كانت تشمل زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين في إسرائيل من 18 الى 20 ألف عامل.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن السلطات الإسرائيلية قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين، كإجراء عقابي موجه لحركة حماس.

وقالت إنه جرى اتخاذ هذا القرار بعد تبني حركة حماس للعمليات المسلحة التي وقعت في الضفة الغربية، ضد أهداف إسرائيلية، وبسبب تصاعد الهجمات التي ترى السلطات الإسرائيلية ان حركة حماس تقف خلفها في الضفة الغربية.

تهريب ألغام واستمرار التصعيد

هذا وكشفت هيئة البث عن عملية تهريب “غير عادية” من الأردن الى إسرائيل أحبطت الشهر الماضي، شملت عبوات ناسفة، قالت إن مصدرها ايران، وقالت إنه تم كشف العملية في منطقة غور الأردن.

وذكرت أنه على عكس عمليات تهريب أسلحة نارية وذخيرة سابقة، فإن العملية اشتملت على تهريب عبوات ناسفة بمتفجرات تحتوي على طاقة انفجار كبيرة، وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن هذه العبوات كان من المفترض أن تصل من الأردن الى مناطق في إسرائيل ومن هناك الى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي سياق قريب، قام جيش الاحتلال بإجراء مناورة عسكرية في منطقة عند الحدود الشمالية مع لبنان، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه وفي إطار المناورة، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات في المنطقة، وستسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.

كما قرر جيش الاحتلال إغلاق عدة طرقات في مناطق مستوطنات غلاف قطاع غزة، بسبب إجراء نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي هناك.

تحذير المقاومة

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن المقاومة الفلسطينية تمتلك معلومات كثيرة تؤذي كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف “جبن العدو قد يقوده إلى تنفيذ تهديداته ضد قيادات المقاومة، وسيدفع ثمناً باهظا كلما اعتدى على الفلسطينيين”.

وأكد أن تداعيات اغتيال شخصية فلسطينية كبيرة “ستؤدي إلى انتشار الشرارة في كل مكان والحرب الاقليمية متوقعة”، مضيفاً “أي استهداف للشيخ صالح العاروري سيواجه برد لا يتوقعه الاحتلال”.