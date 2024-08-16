إسرائيل تحاصر أهل غزة بين جحيمي المجازر والتهجير

غزة – «القدس العربي»: وسّعت قوات الاحتلال من نطاق عملياتها البرية العسكرية لتطال مناطق جديدة في مدينة خان يونس جنوب غزة، وأخرى على أطراف مدينة دير البلح، وسط أوامر تهجير جديدة، بالتزامن مع استمرار الغارات التي أوقعت شهداء وجرحى جددا.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء قسري طالت بلوكات سكنية تقع ما بين مدينتي خان يونس جنوبا ودير البلح وسط القطاع، وهي البلوكات 89, 2356 وتقع في نطاق مدينة خان يونس. كما أصدر أوامر إخلاء مشابهة في بلوكات 89 ,36, 125, 127, 126, 2356 في المناطق التي تقع شرقي دير البلح، وبلدات القرارة، والمواصي، والجلاء، ومدينة حمد والنصر، وقال إنها أصبحت خارج نطاق ما يصنفها بـ “المنطقة الإنسانية”.

وفور إصدار أمر الإخلاء القسري من قبل جيش الاحتلال، والذي ترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف لتلك المناطق، بدأ الكثير من تلك العوائل بالنزوح إلى مناطق أخرى هربا من النيران والصواريخ، وشوهدت قوافل من المواطنين بينهم أطفال وكبار سن، وهم يتركون مناطق سكنهم ويتجهون إلى مناطق أخرى، دون أن يعلموا إن كانوا سيجدون فيها مكانا للنزوح.

وعلى وقع التهجير تواصلت الغارات، إذ استشهد ستة مواطنين بينهم سيدة وأطفالها من عائلة العقاد، وسقط عدد من المصابين، جراء استهداف الاحتلال خيمة للنازحين بالقرب من مقر “أطباء بلا حدود” غرب مدينة خان يونس، وهي ضمن المنطقة المصنفة “إنسانية”، والتي طلب جيش الاحتلال من السكان النزوح إليها.

كما أعلنت فرق الدفاع المدني، عن تمكنها من انتشال شهيدين وإجلاء عدد من الجرحى، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة “أبو سبيكة” خلف مقبرة النصيرات.

في حين سقط ستة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل في منطقة ساحة الشوا في حي الدرج وسط مدينة غزة.

«قبور فوق قبور» في غزة

دير البلح – أ ف ب: في مقبرة السويد في دير البلح في قطاع غزة يضطر الحفارون لبناء “قبور فوق قبور” بسبب عدد القتلى الكبير جراء النزاع المتواصل منذ عشرة أشهر وتعكف مجموعة منهم على تهيئة حفر مستطيلة متراصة لتؤوي الضحايا المقبلين.

يعمل الحفارون تحت إشراف سعدي حسن بركة البالغ 63 عاما وهو يركز نشاطه الآن في هذه المقبرة الممتدة على حوالي 5 هكتارات ونصف الهكتار، بعدما أضحت مقبرة أنصار (حوالي ثلاثة هكتارات ونصف الهكتار) “مليئة بالشهداء”.

وتقع المقبرتان في مدينة دير البلح، وسط القطاع المعرض لقصف تشنه إسرائيل منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الدولة العبرية.

يقول بركة “قبل الحرب كنا ندفن حالة أو حالتين أو حتى خمسة في الأسبوع، بينما ندفن اليوم ثلاثمئة أو مئتين.. شيء لا يتصوره العقل”.

ويؤكد أنه لا يتوقف عن العمل “من السادسة صباحا حتى السادسة مساء كل يوم”.

يتقدم بركة، الذي غطى الغبار جلبابه الأسود بفعل الغبار الذي يثيره الحفر طوال اليوم، فريقا من 12 عاملا، يعمل بعضهم على الحفر فيما ينقل آخرون الحجارة لتهيئة المدافن.

ويتابع بأسى “المقبرة مليئة… أضع قبورا فوق قبور، ثلاثة قبور فوق بعض. أصبحنا نبني طوابق للشهداء”.