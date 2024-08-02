إسرائيل تحتج بسبب تنكيس علم سفارة تركيا في تل أبيب حدادا على هنية.. وأنقرة ترد- (تدوينات)

“القدس العربي”: استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية نائب السفير التركي، اليوم الجمعة، لتوبيخه بعد أن نكست السفارة التركية في تل أبيب علمها حدادا على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان “دولة إسرائيل لن تتسامح مع التعبير عن الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية”.

واغتيل هنية في طهران أثناء وجوده هناك لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ولم تعلن إسرائيل رسميا المسؤولية عن اغتياله.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الثاني من أغسطس/ آب يوم حداد وطني على هنية.

🇮🇱🇹🇷 Israel summoned the representative of the Turkish ambassador for lowering the embassy flag to half-mast in honor of Ismail Haniyeh. They are very angry… pic.twitter.com/b0m1IAWBW1 — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) August 2, 2024

وجاء في تدوينة كاتس “لقد وجهت مسؤولي وزارة الخارجية باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل لتوبيخه الشديد بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية في تل أبيب، ردا على تصفية إسماعيل هنية زعيم حركة حماس… دولة إسرائيل لن تتسامح مع التعبير عن الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية، الذي قاد حماس في ارتكاب الفظائع يوم 7 أكتوبر، وصلى مع رفاقه، متمنيا النجاح للقتلة بينما كان يشاهد الصور المروعة على شاشة التلفزيون”.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال “إذا كان ممثلو السفارة يرغبون في الحداد، فعليهم أن يذهبوا إلى تركيا ويحزنوا إلى جانب سيدهم أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس الإرهابية ويدعم أعمال القتل والإرهاب التي تقوم بها”.

I have instructed the Foreign Ministry officials to summon the Deputy Turkish Ambassador to Israel for a severe reprimand following the lowering of the Turkish flag to half-mast at the Turkish Embassy in Tel Aviv, in response to the elimination of Ismail Haniyeh, the leader of… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

وواصل كاتس هجومه على الرئيس التركي، قائلا في تدوينة أخرى إنه “يحول تركيا إلى دولة دكتاتورية بسبب دعمه لقتلة ومغتصبي حماس، وهو ما يتعارض مع موقف العالم الحر بأكمله”.

وأضاف “يحجب تطبيق إنستغرام، الذي يستخدمه 57 مليون مستخدم في تركيا، ويقطع البث الرياضي بسبب رياضي إسرائيلي…”.

.@RTErdogan is turning Turkey into a dictatorship just because of his support for the murderers and rapists of Hamas, against the stance of the entire free world. He is blocking Instagram, with 57 million users in Turkey, cutting off sports broadcasts because an Israeli athlete… pic.twitter.com/5dpEhELf0C — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 2, 2024

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي ردا على تصريحات كاتس “لا يمكنكم تحقيق السلام بقتل المفاوضين وتهديد الدبلوماسيين”.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية: “ردنا على تصريحات السلطات الإسرائيلية ننقله إلى المسؤولين الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا”.

ورد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على إساءة كاتس لأردوغان قائلا في تدوينة “لا يمكن لرئيسنا ولا بلدنا تعلّم أي شيء من قتلة أمثالكم، من مرتكبي الإبادة الجماعية، أيديكم ملطخة بالدماء”. وأضاف: “يوما ما ستحاسبون على المجازر التي ارتكبتموها في حق إخواننا الفلسطينيين، والإبادة الجماعية الشائنة”. وأكد أنه كلما تلفظ المسؤولون الإسرائيليون القتلة باسم الرئيس التركي “سنواصل دعمنا له أكثر وسنقف خلفه بحزم”.

Buraya bak, katil ruh hastası! Sen Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz. Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın… https://t.co/xx0Kf5As2q — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 2, 2024

