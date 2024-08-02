سياسة | دولي

إسرائيل تحتج بسبب تنكيس علم سفارة تركيا في تل أبيب حدادا على هنية.. وأنقرة ترد- (تدوينات)

2 - أغسطس - 2024

حجم الخط
3

“القدس العربي”: استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية نائب السفير التركي، اليوم الجمعة، لتوبيخه بعد أن نكست السفارة التركية في تل أبيب علمها حدادا على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان “دولة إسرائيل لن تتسامح مع التعبير عن الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية”.

واغتيل هنية في طهران أثناء وجوده هناك لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ولم تعلن إسرائيل رسميا المسؤولية عن اغتياله.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة الثاني من أغسطس/ آب يوم حداد وطني على هنية.

وجاء في تدوينة كاتس “لقد وجهت مسؤولي وزارة الخارجية باستدعاء نائب السفير التركي لدى إسرائيل لتوبيخه الشديد بعد تنكيس العلم التركي في السفارة التركية في تل أبيب، ردا على تصفية إسماعيل هنية زعيم حركة حماس… دولة إسرائيل لن تتسامح مع التعبير عن الحداد على قاتل مثل إسماعيل هنية، الذي قاد حماس في ارتكاب الفظائع يوم 7 أكتوبر، وصلى مع رفاقه، متمنيا النجاح للقتلة بينما كان يشاهد الصور المروعة على شاشة التلفزيون”.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال “إذا كان ممثلو السفارة يرغبون في الحداد، فعليهم أن يذهبوا إلى تركيا ويحزنوا إلى جانب سيدهم أردوغان، الذي يحتضن منظمة حماس الإرهابية ويدعم أعمال القتل والإرهاب التي تقوم بها”.

وواصل كاتس هجومه على الرئيس التركي، قائلا في تدوينة أخرى إنه “يحول تركيا إلى دولة دكتاتورية بسبب دعمه لقتلة ومغتصبي حماس، وهو ما يتعارض مع موقف العالم الحر بأكمله”.

وأضاف “يحجب تطبيق إنستغرام، الذي يستخدمه 57 مليون مستخدم في تركيا، ويقطع البث الرياضي بسبب رياضي إسرائيلي…”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي ردا على تصريحات كاتس “لا يمكنكم تحقيق السلام بقتل المفاوضين وتهديد الدبلوماسيين”.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية: “ردنا على تصريحات السلطات الإسرائيلية ننقله إلى المسؤولين الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا”.

ورد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على إساءة كاتس لأردوغان قائلا في تدوينة “لا يمكن لرئيسنا ولا بلدنا تعلّم أي شيء من قتلة أمثالكم، من مرتكبي الإبادة الجماعية، أيديكم ملطخة بالدماء”. وأضاف: “يوما ما ستحاسبون على المجازر التي ارتكبتموها في حق إخواننا الفلسطينيين، والإبادة الجماعية الشائنة”. وأكد أنه كلما تلفظ المسؤولون الإسرائيليون القتلة باسم الرئيس التركي “سنواصل دعمنا له أكثر وسنقف خلفه بحزم”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول صــالــــــح قـــــــــــــــــــريــــــــــــــرة:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 6:26 م

    ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف تحية اكبار و اجــــلال للموقف التركي الشجاع في تابين الشهيد اسماعيل و الحداد عليه و في تنكيس اعلام تركيا على قنصليتها و سفارتها …و الخـــــزي و العـــــار للقتلة و المجرمين أعداء الانسانية في العصابة الصهيونية و الامركية و كل من ساندهم

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      أغسطس 2, 2024 الساعة 7:23 م

      إنها الغطرسة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور تقول أنا ربكم الأعلى مثلما قال فرعون موسى ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 2, 2024 الساعة 7:22 م

    كنت أظن أن السفير التركي قد غادر تل أبيب يا حبيب بعد أحداث 7 أكتوبر أو تشرين يا أبو العينين 😎🚩

    رد

أخبار ذات صلة

إيران 2024.. أحداث مأساوية ومواجهات إقليمية وخسارة نفوذ
1 - يناير - 2025
إيران تندد باعتراف إسرائيل “الوقح” بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية في طهران
25 - ديسمبر - 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف لأول مرة بمسؤولية تل أبيب عن اغتيال إسماعيل هنية
23 - ديسمبر - 2024
دعوات في إيران إلى حيازة قنبلة ذرية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
11 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية