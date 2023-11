إسرائيل تحتفي من تطبيقات الخرائط في الصين- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء، أن اسم “إسرائيل” اختفى من خريطة العالم على مواقع “علي إكسبرس” و”بايدو” وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

أفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة “وول ستريت جورنال” في بكين، في منشور على حسابه بـ”منصة إكس”، بأن خرائط “بايدو” باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

Chinese internet users expressed bewilderment that the name "Israel" doesn’t appear on digital maps from Baidu and Alibaba, an ambiguity that matches Beijing’s vague diplomacy and contrasts with its general attentiveness to maps.@QiLiyan @jamestareddy https://t.co/HpHcfPFHQ3

