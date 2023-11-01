سياسة | دولي

إسرائيل تحتفي من تطبيقات الخرائط في الصين- (صورة)

منذ 20 دقيقة

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لندن- “القدس العربي”:

أكد العديد من مستخدمي الإنترنت أمس الثلاثاء، أن اسم “إسرائيل” اختفى من خريطة العالم على مواقع “علي إكسبرس” و”بايدو” وغيرها من منصات التداول الصينية الشهيرة.

أفاد جوناثان تشينغ مدير مكتب صحيفة “وول ستريت جورنال” في بكين، في منشور على حسابه بـ”منصة إكس”، بأن خرائط “بايدو” باللغة الصينية ترسم حدود إسرائيل، وكذلك الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المدن الرئيسة، والحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، لكن لا تظهر اسم إسرائيل كدولة.

وتظهر في خريطة موقع “بايدو” أسماء الدول المحيطة بفلسطين مثل الأردن ومصر وقبرص وسوريا، لكن لا يوجد اسم إسرائيل، رغم أن خطوط الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة في 1967 موجودة، كما الخريطة أسماء المدن الإسرائيلية مثل مدينة تل أبيب وغيرها.

خدمات الخرائط الرائدة في الصين، التي تقدمها شركتا “علي بابا وبايدو”، هما البديل الصيني لخرائط “غوغل” المحجوبة في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الإسرائيلية في الصين، اضطرت مؤخرا إلى إغلاق قسم التعليقات ضمن حسابها الرسمي على منصة “ويبو” الصينية الشبيهة بـ”إكس”، بعد سلسلة من الهجمات اللفظية من المستخدمين.

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