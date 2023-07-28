إسرائيل تحذر السويد من الإضرار بالعلاقات في حال حرق التوراة

القدس: حذرت إسرائيل، الجمعة، من أن حرق التوراة في السويد يمكن أن يضر بالعلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان: “تحدث وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، وأوضح له أن إسرائيل تأخذ على محمل الجد استخدام التهديدات لحرق الكتب المقدسة وكتب التوراة في السويد”.

وأضافت أن كوهين أخبر نظيره السويدي “بأن حرق التوراة في السويد يمكن أن يضر بالعلاقات بين البلدين”.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية عن “نشاط دبلوماسي لمنع حرق كتاب التوراة”.

وقال كوهين وفق ذات التصريح: “لقد صدمت من التهديد الإضافي بحرق التوراة في السويد، يجب وقف استخدام التهديد بإلحاق الأذى بالكتب المقدسة وكتب التوراة”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع صديقي وزير خارجية السويد وأوضحت له أننا نتوقع من الحكومة السويدية منع مثل هذه الأحداث التي قد تضر بالعلاقات بين البلدين”.

وحسب ما أفاد موقع “إسرائيل 24″، فإن شرطة ستوكهولم أعلنت “سماحها بتنظيم مظاهرة، اليوم الجمعة، يتم خلالها حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية”.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات عربية وإسلامية واسعة.

(الأناضول)