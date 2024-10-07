الجيش الإسرائيلي يعلن أنه سيستهدف قريبا “المنطقة البحرية” في جنوب لبنان- (بيان)

القدس المحتلة: أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه سيستهدف قريبا “المنطقة البحرية” في جنوب لبنان، مطالبا الصيادين ورواد البحر بالابتعاد عنه حتى إشعار آخر، وذلك مع مواصلته غاراته الكثيفة التي يقول إنها تستهدف حزب الله.

وقال الجيش في بيان إنه سيعمل “في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله (…) من أجل سلامتكم، امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار اخر”، محذّرا من أن “التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبا يشكلان خطرا على حياتكم”. ويصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم الى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

#عاجل ‼️ 🔴 تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الاولي جنوباً ⭕️نشاط #حزب_الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله الإرهابي

⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/18CLRrpoF1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي المواطنين بـ25 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم حتى إشعار آخر، ما يرفع عدد القرى التي أنذرها خلال أيام إلى أكثر من 100.

وخلال الأيام الماضية، أعلن “حزب الله” أكثر من مرة تصديه لقوات إسرائيلية حاولت التوغل من نقاط مختلفة إلى جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، متجاهلة التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ووفق الأرقام الرسمية، قتلت إسرائيل 2083 شخصا وأصابت 9869 منذ بداية القصف المتبادل مع “حزب الله” في 8 أكتوبر 2023، بينهم 1251 شهيدا و3618 جريحا، منهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكثر من 1.2 مليون نازح، منذ 23 سبتمبر وحتى عصر الاثنين.

(وكالات)