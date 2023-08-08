إسرائيل تحذر حزب الله وتتوعد “بإعادة لبنان إلى العصر الحجري”

القدس: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، زعيم حزب الله، حسن نصر الله، من “ارتكاب أي خطأ”، مهددا بإعادة لبنان “إلى العصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو صراع”، وفق إعلام عبري.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن غالانت، خلال جولة على الحدود مع لبنان، دعوته لنصر الله، بـ”عدم ارتكاب أي خطأ”.

وقال موجها كلامه له: “لقد ارتكبت أخطاء في الماضي ودفعت ثمناً باهظاً للغاية، إذا تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري”.

وأضاف: “لن نتردد في استخدام كل قوتنا إذا اضطررنا لذلك”، موضحا: “نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا”.

ولم يصدر على الفور تعقيب فوري عن حزب الله على تلك التصريحات.

وسبق أن شنت إسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006 حربا على لبنان استمرت 33 يوماً إثر أسر حزب الله 3 جنود، وأصدر على إثرها مجلس الأمن القرار 1701، تم بموجبه وقف القتال وتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام “يونيفيل” في جنوب لبنان.

ويسيطر حزب الله على الجنوب اللبناني، وتشهد المنطقة بالآونة الأخيرة توترا عقب اتهامات متبادلة بتسخين الأجواء والاستفزازات جراء عمليات تجريف تنفذها إسرائيل في مناطق يعتبرها لبنان ضمن أراضيه.

(الأناضول)