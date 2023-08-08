إسرائيل تحذر حزب الله وتتوعد “بإعادة لبنان إلى العصر الحجري”

القدس: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، زعيم حزب الله، حسن نصر الله، من “ارتكاب أي خطأ”، مهددا بإعادة لبنان “إلى العصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو صراع”، وفق إعلام عبري.
ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري عن غالانت، خلال جولة على الحدود مع لبنان، دعوته لنصر الله، بـ”عدم ارتكاب أي خطأ”.
وقال موجها كلامه له: “لقد ارتكبت أخطاء في الماضي ودفعت ثمناً باهظاً للغاية، إذا تطور هنا تصعيد أو صراع، سنعيد لبنان إلى العصر الحجري”.
وأضاف: “لن نتردد في استخدام كل قوتنا إذا اضطررنا لذلك”، موضحا: “نحن لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا”.
ولم يصدر على الفور تعقيب فوري عن حزب الله على تلك التصريحات.
وسبق أن شنت إسرائيل في 12 تموز/يوليو 2006 حربا على لبنان استمرت 33 يوماً إثر أسر حزب الله 3 جنود، وأصدر على إثرها مجلس الأمن القرار 1701، تم بموجبه وقف القتال وتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام “يونيفيل” في جنوب لبنان.
ويسيطر حزب الله على الجنوب اللبناني، وتشهد المنطقة بالآونة الأخيرة توترا عقب اتهامات متبادلة بتسخين الأجواء والاستفزازات جراء عمليات تجريف تنفذها إسرائيل في مناطق يعتبرها لبنان ضمن أراضيه.
(الأناضول)
وهم سيعودون إلى التيه منذ زمن النبي موسى 😏✌️
ولم يصدر على الفور تعقيب فوري عن “حزب الله” على التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم. ” إهـ
بانتظار أوامر الولي الفقيه !
الصفويون لا يريدون تصعيد ,
والدليل هو بعدم ردهم بسوريا !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
أنطاكيا – دمشق – «القدس العربي:» شنت طائرات إسرائيلية فجر أمس الإثنين، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في محيط دمشق، وأسفرت عن مقتل وجرح نحو 12 من قوات النظام وهذه الميليشيات.
– القدس العربي اليوم –
لم ترد إيران وسوريا على هذه الإعتداءات لغاية اليوم !
فهل سننتظر رداً من حزب حسن الذي يحمي حدود الصهاينة ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله