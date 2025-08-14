سياسة | عربي

إسرائيل تحذر لبنانيين من الاقتراب إلى مناطقهم الحدودية جنوبي البلاد

منذ 33 دقيقة

0

بيروت: حذرت إسرائيل الخميس، سكان بلدة شبعا الحدودية جنوبي لبنان، من الاقتراب إلى بعض المناطق في البلدة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة شبعا، “حذّرت فيها المواطنين من الاقتراب من منطقة لبنانية أشارت إليها باللون الأحمر”.

وأشارت الوكالة في خبر منفصل إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.

وذكرت أن طائرات إسرائيلية مسيرة تحلق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 282 قتيلا و590 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

(الأناضول)

