إسرائيل تحذف منشورا لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان

القدس: حذفت الحكومة الإسرائيلية منشورا لها على منصة إكس قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، بدون توضيح أسباب، لكن صحيفة إسرائيلية ربطت ذلك بانتقاد بابا الفاتيكان الراحل للحرب في غزة.

وجاء في منشور على حساب إسرائيل الرسمي على المنصة أمس الاثنين “ارقد في سلام أيها البابا فرنسيس، لتكن ذكراه مباركة”، بالإضافة إلى صورة له وهو يزور الحائط الغربي في القدس.

Israel’s official account deleted its post offering condolences for Pope Francis’s death after being exposed and attacked in the replies. pic.twitter.com/b3OXA289BO

— Suppressed News. (@SuppressedNws) April 21, 2025